¿Comienza la guerra de medios? El periodista de Caracol que trató de 'ladrón' a uno de Win Sports

Ahora que el fútbol colombiano está en medio de la temporada de fichajes, todos los fanáticos del balompié nacional están pendientes de los movimientos y las contrataciones que los equipos quieren hacer. Para ello, algunos se informan por los medios tradicionales, como la radio y la televisión; y otros lo hacen por medio de las redes sociales. Allí, sin duda, uno de los comunicadores que más audiencia tiene es Pipe Sierra, periodista que trabaja para Win Sports; pero para muchos de sus colegas, el trabajo que hace a través de su Twitter no es el mejor, y así lo dejó ver uno de sus colegas de Caracol Radio.

Y es que si de peleas entre periodistas se habla, casi siempre Pipe Sierra está en el centro de la polémica. No hace mucho, otras colegas de Caracol, Juliana Salazar y Pilar Velásquez, lo acusaron de robarse las noticias y sacarlas como primicias. Y en la últimas horas, Omar Sánchez, productor del VBar y del Alargue, insinuó lo mismo a través de su Twitter.

| Vea también: Odia a Lorenzo como odiaba a Pékerman: la nueva arremetida de Carlos Antonio Vélez a la selección

En el trino que compartió, y que borró horas después, el experimentado comunicador de Caracol aseguró que lo que hace Pipe Sierra no es ético y mucho menos correcto, ya que toma las noticias de sus compañeros y las "fusila" a través de sus redes sociales, sin dar créditos ni consultar directamente a la fuente.

"El periodismo que hace un tal Pipe Sierra fusilando las noticias de los colegas con fuentes, no es el que se debe hacer, no es ético, no es correcto. Acá lo correcto es dar el crédito o consultar la fuente. Pero así no es la vuelta."

Omar Sanchez - @Omitar69