Dayro, el goleador rumbero que logró la última victoria de Colombia sobre Argentina en eliminatorias

La tricolor no le gana a la albiceleste rumbo a un mundial desde 2007, cuando El Campín aun era su sede. En ese partido, el delantero quedó en la historia

Mirar al pasado y ver los resultados de los Colombia vs Argentina en eliminatorias, es darnos cuenta que la tricolor solo ha podido ganarle 2 veces a la albiceleste en condición de local. La primera vez fue en 1993, en Barranquilla, en lo que fue la antesala del 0-5 que sigue causando pesadillas a los argentinos. El otro triunfo, en Bogotá, fue en 2007 y se ganó más por garra que por buen juego. Ahora bien, coincidentemente, esa también fue la última victoria de Colombia contra Argentina en clasificatorias y en el que el gran héroe fue Dayro Moreno, el delantero que terminó por darle la victoria al conjunto cafetero.

El gol de Dayro Moreno frente a Argentina fue el primero que anotó con la selección Colombia, situación que lo hizo mucho más especial. Foto: Youtube

La última vez victoria de la selección Colombia vs Argentina por eliminatorias

Era 21 de noviembre de 2007 y se disputaba la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. En el Estadio El Campín, que funcionó como la casa de la selección Colombia para dichas clasificatorias, la tricolor recibió a Argentina, en un momento en el que la albiceleste era líder de la tabla de posiciones. Los gauchos venían de ganarle a Chile y Bolivia en condición de local, y de batir a Venezuela como visitantes, y querían seguir por esa senda de victorias. En el primer tiempo no decepcionaron y se fueron con un 0-1 al descanso, con la firma de Lionel Messi; pero para el segundo tiempo las cosas cambiarían.

Con un juego más incisivo, la selección Colombia, dirigida en ese entonces por Jorge Luis Pinto, inició la segunda mitad presionando el área rival. Las oportunidades no faltaron, pero sin poder definirlas no fue hasta que Rubén Darío Bustos cobró de manera impecable un tiro libre en el minuto 52, que el partido se puso en tablas. Con el 1-1, la posibilidad de que la tricolor remontara y le quitara el invicto a Argentina se hizo mayor, teniendo varias jugadas de peligro sobre el arco albiceleste. Aun así, el segundo gol tardó en llegar; y fue finalizando el partido cuando el equipo nacional pudo confirmar la victoria.

Después de un saque de puerta de Agustín Julio, la selección Colombia se dispuso a atacar y, tras un pase milimétrico a Dayro Moreno, que muchos creyeron que estaba en fuera de juego, llegó la anotación. El delantero recibió el balón al borde del área, le hizo el llamado "pase de la muerte" a Wason Rentería, a quien se le fue larga y, tratando de pegarle, le devolvió el esférico a Moreno. El delantero solo tuvo que empujar el balón para firmar el 2-1 y quedar en la historia de la tricolor, como uno de los pocos jugadores que han saboreado las mieles del triunfo frente a los gauchos.

Colombia 2-1 Argentina

La racha que se quiere romper después de 17 años

Tras ese gol de Dayro Moreno, que le dio la victoria a la selección Colombia frente a Argentina por eliminatorias, la tricolor no ha podido volver a saber lo que es ganarle a la albiceleste en clasificatorias. Sí, le ha ganado en partidos de Copa América; pero rumbo al mundial no ha vuelto a sacar los 3 puntos. Ya son 17 años de sequía, que se esperan romper este 10 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando ambas selecciones se vuelvan a ver las caras. Desde aquel 21 de noviembre de 2007, los resultados de los Colombia vs Argentina en eliminatorias han sido los siguientes:

Eliminatorias Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Colombia

Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 1-2 Argentina

Eliminatorias Brasil 2014: Argentina 0-0 Colombia

Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 0-1 Argentina

Eliminatorias Rusia 2018: Argentina 3-0 Colombia

Eliminatorias Catar 2022: Colombia 2-2 Argentina

Eliminatorias Catar 2022: Argentina 1-0 Colombia

📸 ¡𝙁𝙀𝙇𝙄𝘾𝙀𝙎 𝙙𝙚 𝙥𝙤𝙙𝙚𝙧 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙧 𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙨𝙖! 😁



Todo listo para el 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙖𝙯𝙤 de 𝙢𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖 🆚 🇦🇷#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/HB11q1EkC3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2024

