Así le fue a la selección Colombia la última vez que Argentina jugó sin Messi en Barranquilla

El 10 de la albiceleste será una de las grandes ausencias del Colombia vs Argentina por eliminatorias. La última vez que faltó a la cita fue hace 9 años, rumbo a Rusia 2018

Después del empate con sabor a derrota frente a Perú, la selección Colombia tiene la prueba de fuego en las eliminatorias rumbo a Canadá, Estados Unidos y México 2026. Este 10 de septiembre, en Barranquilla, la tricolor recibirá a la selección argentina, en lo que para muchos será una revancha del partido de la final de la Copa América 2024, en el que la albiceleste se consagró bicampeona del continente. Aun así, va a haber grandes diferencias con ese Colombia vs Argentina, siendo la ausencia de Messi una de las más significativas. La pulga, como es conocido, no perdía su cita en el Metropolitano hace 9 años, en un momento en el que no pudo estar por lesión.

La selección Colombia se ubica tercera en la tabla de posiciones con 13 puntos, 5 menos que la líder: Argentina. Foto: FCF

La última vez que Messi faltó a un partido de la selección Colombia vs Argentina en el Metropolitano

Fue en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 cuando la selección Colombia tuvo que verse las caras con una Argentina que no pudo contar con Messi, pues el jugador tuvo una rotura del ligamento colateral interno de una de sus rodillas. Eso le impidió, no solo perderse el compromiso contra la tricolor, sino también ausentarse del partido contra Brasil por la tercera jornada. En ese momento, tanto el equipo nacional, como la albiceleste, estaban en un pésimo lugar en la tabla de posiciones, por lo que necesitaban, sí o sí, sumar. Colombia se encontraba en la sexta posición, con 4 puntos, mientras que Argentina estaba novena en la tabla, con 2 unidades.

El compromiso se jugó, como se espera se juegue el de este 10 de septiembre, a las 3:30 PM. En un principio, la tricolor impuso condiciones pero, pasados los 10 minutos, el control empezó a ser argentino. Con un mediocampo que parecía un coladero, la tricolor no pudo contener a jugadores como Higuain, Lavezzi, reemplazo del 10, o el flaco Di María, quienes empezaron a hacer de las suyas en ataque. Es más, el primer y único gol del compromiso fue resultado de un contragolpe letal, tras una perdida de balón de Teófilo Gutiérrez. Lucas Biglia inició y terminó la jugada, después de un pase de Lavezzi, gol que puso el 0-1 en el minuto 20.

Colombia 0-1 Argentina, eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018.

Ese partido le arregló el caminado a Argentina en las eliminatorias y confirmó que, aunque es importante, Messi no es indispensable en el equipo, muchos menos ahora, cuando ya tiene sus años encima. Además, ese compromiso pudo haber terminado 0-3, gracias a otras dos jugadas de un joven Paulo Dybala, jugador que sí estará en el partido de este 10 de septiembre. Nueve años han pasado y, ahora, siendo el único equipo invicto de las eliminatorias, la tricolor espera seguir manteniendo la racha y poder volver a ganarle a la albiceleste en su casa después de 17 años.

