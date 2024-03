Colombia, un país en situación de quiebre

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El país ha entrado en un grado de confrontación que podríamos decir de quiebre, en el sentido de que las manifestaciones que se hicieron en el transcurso de esta semana, la de Bogotá fue francamente multitudinaria, la de Medellín también fue muy grande y en general se dejó en el país un descontento. Petro se levantó de hombros.

no le importó ni le importa, no creo que esté fingiendo, ya está en el poder, sus reformas no han podido funcionar debidamente, hay escándalos, el de los carrotanques es vergonzoso.



De parte de la derecha también, desde la Procuraduría que es un organismo horroroso de los Char -esa señora pertenece a ese clan-. La Fiscalía por ahora está en manos de la señora Mancera que tiene más de un affaire político y de escándalos. Por fin se fue el fantoche de Barbosa.

Muy grave la situación, mucha confrontación y parece que esa confrontación se puede volver irreversible y peligrosa.

No veo a corto plazo posibilidades de que las cosas puedan marchar.

Petro se ha manifestado eh cada vez más en contra de los israelíes, como que no tuvieran poder, eso es ignorar a qué se dedican los judíos. Basta recordárselo desde aquí: son los dueños de las finanzas del mundo y de la prensa Entonces no está peleando con la derecha colombiana, es una cosa más complicada. Y muy muy apegado a Maduro que es un hombre torpe e ignorante, ya le peló los dientes a Estados Unidos, ya va a ser de las elecciones una farsa una farsa brutal, ya descalificó a la competidora que le podía ganar, María Corina Machado. Ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso, pero más peligroso es ser amigo porque uno no sabe para dónde o cuándo van a abandonar a un grupo que están apoyando.

Como dije en la charla anterior, hay un gran desorden bajo los cielos y en Colombia lo hay en grado máximo. La guerrilla avanza como por una autopista facilitada y pavimentada por Petro, están a 15 minutos de Cali. El país no es Venezuela, aquí hubo paramilitarismo y que ni crean que se acabó, hay otros grupos tan grandes como los que tenían.

La situación es muy complicada, en la próxima charla abordaré las posibles posibilidades muy escasas que tiene el país.