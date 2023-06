El juvenil colombiano que firmó contrato con el Manchester United: tiene 20 años y jugó en la selección

Las jóvenes estrellas de la tricolor no dejan de sorprender; y ahora, el colombo-español Mateo Mejía renovó con los Red Devils y continua con su sueño europeo

El mercado de fichajes está caliente en Europa y lo equipos están haciendo lo imposible por fichar a las grandes estrellas; pero también por mantener a las jóvenes promesas que pintan para robarse las miradas en el viejo continente. Uno de ellos es el colombo-español Mateo Mejía, quien ya tuvo partidos con la selección Colombia sub 20. El jugador logró renovar contrato con el club que lo ha acogido desde 2019, el Manchester United, y seguirá luchando por su sueño europeo.

Según lo confirmó Pipe Sierra en su cuenta de Twitter, el futbolista que fue convocado por Héctor Cárdenas a la selección Colombia sub 20 en 2022, logró convencer a los directivos de los Red Devils para estar, al menos, durante la próxima temporada. El Manchester United no es el primer equipo del viejo continente donde milita Mateo Mejía, pues antes de su aventura británica, ya había probado en el Real Zaragoza de España.

🚨 El colombiano Mateo Mejía (20) ha renovado oficialmente su contrato con el #ManUtd con un término desconocido, por ahora 🔴



👀 Se vencía su vínculo con el conjunto británico a final de mes pic.twitter.com/kws2ELi4Tv — Pipe Sierra (@PSierraR) June 28, 2023

Las condiciones del contrato no han salido a la luz; pero es más que seguro que el juvenil de la selección Colombia sub 20 estará en el club red. Hay que aclarar que en este momento no hace parte de la plantilla profesional, sino de la sub-21; pero en un futuro podría estar compartiendo camerino con jugadores como Rashford, Casemiro, De Gea o Antony.

¿Dónde nació Mateo Mejía y cuantos partidos ha disputado con la selección Colombia sub 20?

Hay que recordar que el futbolista colombiano nació en Zaragoza, España, en el año 2003, por lo que tiene doble nacionalidad. Sin embargo, sus padres, al ser colombianos, lo convencieron de hacer parte de la selección juvenil dirigida por Héctor Cárdenas y ha disputado dos encuentros con la casaca amarilla. Su debut en la selección Colombia sub 20 fue a finales del 2022, cuando hizo parte de dos partidos amistosos frente a Perú.