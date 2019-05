Colombia, el país donde importa más el dinero que el medio ambiente

¿Cuándo se dio el momento en el que preferimos ver más el valor de un gramo de oro que el de las principales fuentes donde surge el agua que consumimos?

Lastimosamente, nuestros gobernantes han encontrado la manera para manipularnos y hacernos creer que los problemas que pueden surgir en el momento en que se realizan prácticas dañinas en contra del medio ambiente son asuntos que debemos aceptar con tal de generar crecimiento económico para el país y así mismo, nuevas comodidades para nosotros.

En 2012, la Contraloría le emitió un comunicado al Ministro de Ambiente de entonces, el señor Juan Gabriel Uribe, en donde explicaba las preocupaciones y problemáticas que producía la práctica del fracking, además exponía que si se iba a llevar a cabo se debía tener en cuenta el medio ambiente y sus necesidades, pero siendo sinceros, aquí en Colombia primero es el dinero, de ahí en adelante los demás factores.

¿Hasta dónde debemos aceptar prácticas como el fracking, a pesar de que ya se han hecho estudios que demuestran lo peligroso y lo inviable que es? Pues bien, este se sigue teniendo en la mesa de discusión porque los poderes económicos y políticos detrás de la implementación de este tipo de prácticas pesan de más en la toma de decisiones. Con esto también me refiero a que la corrupción ha invadido tanto a nuestro país que pretende no solo robar los recursos de los colombianos, recursos que se han ganado las personas de manera ardua y legal, sino que además quiere llegar a devastar el ambiente y proporcionar daños a la salud de la población con el fin de llevar a cabo prácticas, que si bien permiten la extracción de petróleo y gas en zonas donde no se podía ver antes, también produce la contaminación del subsuelo acuífero, del aire y puede llevar a la creación masiva de temblores, que afectarían perjudicialmente a los colombianos.

Y para finalizar, quiero hacerle la invitación al presidente Iván Duque para que sostenga lo que dijo en elecciones, exactamente en el debate que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, pues en su Plan Nacional de Desarrollo ve la posibilidad de la implementación de nuevas maneras de extracción de hidrocarburos. Sin embargo, sabemos que esas nuevas maneras conllevan al fracking. Entonces si en elecciones por ganar aplausos y electores dijo no al fracking, debería sostener su palabra y apostarle a otras maneras de impulsar la economía, así no solo quedaría como un presidente de palabra, sino que hasta de pronto se ganaría la admiración de los colombianos que no votaron a su favor.

