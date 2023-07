Cinco empresas con las que el gobierno español hace plata en Colombia

.Publicidad.

En el Tour de France del 2003, cuando se conmemoraban 100 años de la carrera, el equipo ONCE hacía su última presentación tras 15 temporadas y Colombia estaba representada por Víctor Hugo Peña y Santiago Botero. No todos sabían que el patrocinador del equipo español era una enorme organización que apoya a los ciegos y minusválidos en España, que se financia con apuestas y loterías y que nació en 1938. En 2016 llegó a Colombia a través de Ilunión, una empresa del Grupo Social de ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), patronato del gobierno español, vigilado y supervisado por un consejo en el que participan cinco ministerios.

Ilunión Lavanderías Colombia se constituyó en diciembre de 2017 como una filial de ONCE y en La Estrella, un municipio del Valle de Aburrá, a 12 km de Medellín instaló la primera megalavandería industrial, replicando el modelo de creación de puestos de trabajo de calidad para personas con discapacidad. En España tiene 45 plantas y una plantilla de más de 5.500 trabajadores, de los cuales más del 80 % son discapacitados.

-Publicidad.-

En Medellín Ilunión lava 20 toneladas de ropa, y otras tantas en Bogotá

En Medellín puede lavar y procesar más de 20 toneladas de ropa mensualmente, y en Bogotá, otras tantas. Porque el éxito de la primera planta llevó a una segunda en Cota, cerca de la capital. En octubre de 2018. Cada una de ellas tiene 3.000 metros cuadrados de instalación, equipos y tecnología para garantizar alta calidad en higienización y planchado a los clientes entre los que se encuentran hospitales de las dos ciudades. Unos 363 trabajadores trabajan en las dos empresas, el 75 % de ellos en condición de discapacidad.

Publicidad.

Aena vuela con los aeropuertos de Cali y Cartagena

La empresa del gobierno español que gestiona los aeropuertos y helipuertos en España también está en Colombia y en 23 de cinco países. Aena opera en Cali el Alfonso Bonilla Aragón, y en Rafael Núñez de Cartagena. El aeropuerto de Cali lo gestiona a través de la sociedad Aerocali de la que tiene el 50 % y el de Cartagena por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa) de la que como socio operador tiene el 37,89 % del capital..

El gobierno le prorrogó la concesión del aeropuerto de Cali hasta el 31 de agosto de este año y el de Cartagena hasta el 31 de octubre. Aena se prepara para participar en los nuevos contratos que el gobierno de Gustavo Petro alista para la ampliación de ambos aeropuertos, que definirá en noviembre. En el proyecto del de Cartagena, Aena tiene como rivales dos empresas que también buscan quedarse con el millonario contrato que maneja una inversión de $ 560.000 millones. Se trata de Andino Inversiones Global, española de origen peruano y Termotécnica Coindustrial de Colombia.

Aena se alista para participar en la modernización del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

En cuanto al aeropuerto de Cali, Aena y su socio Corficolombiana presentaron de tiempo atrás una iniciativa privada para la concesión de este aeropuerto y el Gerardo Tovar López de Buenaventura, el Benito Salas de Neiva, el Perales de Ibagué y El Edén de Armenia. Se trata de la modernización, expansión, operación explotación y mantenimiento de estos cinco aeropuertos con obras por $782.000 millones que permitirían duplicar su capacidad y se movilizar unos 19,2 millones se pasajeros por año.

Cofides en Barranquilla y Bosa

Cofides gestiona los fondos del Estado español, pero también recursos propios y de otras instituciones buscando internacionalizar la economía española. Entre sus accionistas también están el Banco Santander, el Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América.

Desde su creación ha aprobado más de 1.000 proyectos en 90 países mediante préstamos y participaciones de capital, comprometiendo más de 3.600 millones de euros, (unos USD 4.000 millones). El 31 de diciembre del año de 2022, su cartera de proyectos sumaba 1.727 millones de euros.

Cofides tiene participación accionaria en el Hospital de Bosa

Uno de sus negocios en Colombia está en la Costa. Es accionista de la sociedad del Grupo Ortiz a la que le adjudicaron la mejoría de la red eléctrica de Barranquilla. Quedó con el 20 % de Energía de Colombia y 20 % de préstamo subordinado de los accionistas (sin una garantía específica y menor prelación de cobro). El Grupo Ortiz es la sociedad principal de un grupo empresarial multinacional con experiencia de más de 55 años y cuya actividad se focaliza en la construcción. En los últimos años su actividad se ha caracterizado por la internacionalización y la diversificación.

Cofides También tiene al 45% de la sociedad Promotora Hospital de Bosa S.A.S., que es controlada por el mismo grupo español Ortiz.

Los seguros de Cesce y las ferias de Ifema

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, es la cabeza de un grupo de empresas que ofrece soluciones al riesgo comercial y garantías en Europa y Latinoamérica. Además, actúa como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) por cuenta del Estado Español, gestionando el seguro de crédito a la exportación y la cobertura de los riesgos a medio y largo plazo de los consumidores intensivos en electricidad Tiene más de 120.000 clientes, 50 años en el mercado y una solvencia de 252 % a diciembre 2022.

Por fuera del sector financiero, Ifema es una presencia diferente en Colombia. La Institución Ferial de Madrid, cuyo nombre oficial es Ifema Madrid organiza ferias, y congresos en el Palacio de Congresos, en Barajas. Y se ha unido con Corferias para realizar la Feria Internacional de Seguridad Colombiana ESS+ en agosto. que incluirá productos y servicios novedosos para la seguridad pública, seguridad electrónica en comunicaciones, ciberseguridad, seguridad contra incendios e industrial. Y se cree que será el primero de otros proyectos.

Iberia es la aerolínea bandera de España fundada en 1927. Aunque en enero del 2011 se fusionó con British Airways y fundaron el International Airlines Group IAG). Ambas aerolíneas funcionan con sus propias marcas., IAG solo sirve para denominar la holding propietaria de las aerolíneas, que es la que cotiza en bolsa. Nadie puede negar la influencia ni el apoyo del estado español a Iberia y en el imaginario de los colombianos sigue siendo también “la aerolínea española”.