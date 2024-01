Carta abierta a la senadora Paola Holguín

He sido víctima del abuso de los organismos de inteligencia de la Policía que me señalan de ser instigador de un golpe de Estado contra el presidente de la República

Doctora

PAOLA HOLGUÍN

SENADORA

Respetable Senadora:

Apelo a usted en mi condición de ciudadano colombiano.

Lo hago, acudiendo a su dignidad de ocupar la curul que la ley le asignó a la oposición en la Comisión de seguimiento de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Senado de la República. Mejor, acudiendo a quien encarna la dignidad y la responsabilidad de ocupar la curul designada por la ley para defender a la oposición de los abusos que el gobierno cometa contra la democracia, a través de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

La importancia de su responsabilidad es inmensa, mucho más ahora cuando la Presidencia de la República está siendo ocupada por una persona que no observa miramientos respecto de los límites obligados del poder frente a los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Señora Senadora:

Pongo en su conocimiento que he sido víctima del abuso de los organismos de inteligencia de la Policía Nacional que me señalan ser el instigador de un golpe de Estado contra el Presidente de la República. Acusación absolutamente falsa. Me enteré de ella a través de la filtración que hicieron, en un noticiero de televisión, de un informe en el que muestran, absurdamente, reseñas de mis columnas semanales, de mis programas audiovisuales y de una valla publicados legítimamente en medios y plataformas de reconocido prestigio.

Este abuso, que pongo en su conocimiento, viola la Ley 1621 de 2013 que establece con toda claridad que “La función de inteligencia y contrainteligencia estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los Derechos Humanos”.

La misma ley, -conocida como ley de inteligencia- también determinó que sobre las actividades de los organismos de inteligencia y contrainteligencia debía de implantarse un sistema especial para el ejercicio del control político. Tal es el grado de importancia del tema, que creó la Comisión legal de seguimiento de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, con todas las funciones, las competencias y las herramientas que le permiten investigar y frenar los abusos que se presenten por parte de este tipo de instituciones.

Señora Senadora:

Le pido el favor, como ciudadano y como colombiano preocupado por los riesgos enormes que amenazan a la democracia de nuestro país, que tome en sus manos la investigación de este caso y que adelante el ejercicio del control político que le encomiendan la Constitución y, muy particularmente, la ley en mención.

Tengo la absoluta certeza de que su convicción de demócrata, sus valores de persona digna y su experiencia parlamentaria, constituyen la excelente garantía para la defensa de la democracia.

Es urgente frenar los abusos del poder contra la libertad.

Por favor, estamos a tiempo.

Atentamente,

Carlos Alonso Lucio