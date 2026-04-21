- Carlos Mario Giraldo soportó el golpe laboral por la llegada de los Calleja, hasta alcanzar su jubilacion

De ser presidente del Grupo Éxito, pasó a ser gerente de Almacenes Éxito, donde empezó su carrera hace 20 años, y este mes da el adiós definitivo

Carlos Mario Giraldo aterrizó en el Grupo Éxito en 2007 con la certeza de que algún día ocuparía el cargo más alto. Incluso antes de llegar, ya tenía sobre la mesa la propuesta de Gonzalo Restrepo, presidente del Grupo durante 22 años, para asumir el liderazgo de este gigante del retail, una promesa que se cumplió en marzo de 2013, cuando asumió el cargo de gerente general del Grupo.

Ahora, dos décadas después de ese momento, el paisa ha anunciado su retiro de la compañía.

Su último día como gerente general será el próximo 30 de junio, con lo que se cierra un ciclo y termina una era: Giraldo es el último sobreviviente de la directiva que vivió la compra de la compañía por parte del Grupo Calleja en enero de 2024. En los próximos días, la organización anunciará quién tomará su lugar, en un momento clave para el futuro del Éxito.

Dirigente nato

Carlos Mario es abogado de la Universidad de Medellín y cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Tulane. Su formación académica fue solo el punto de partida de una carrera que se consolidó en el mundo empresarial. Gran parte de su crecimiento como dirigente se dio en el Grupo Nutresa, donde permaneció durante 13 años. Allí fue presidente de Industrias Alimenticias Noel y luego de la Compañía de Galletas Noel, cargos que le permitieron entender a fondo el negocio del consumo masivo.

Su llegada al Grupo Éxito se dio como presidente operativo de retail, un puesto que ocupó durante seis años y desde el cual se sumergió en cada detalle del negocio. Esa experiencia fue clave para asumir posteriormente la gerencia general, incluso en medio de cambios estructurales como la llegada de los nuevos dueños.

Durante su gestión, el paisa fue determinante para modernizar el grupo. Impulsó formatos como Éxito Wow y Carulla Fresh Market, que transformaron la experiencia de compra en el país. También fortaleció el canal digital, que hoy representa cerca del 18 % de las ventas, consolidando una estrategia omnicanal que le permitió al grupo adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

Espíritu innovador

Pero su impacto fue más allá de las tiendas. Giraldo también jugó un papel clave en el fortalecimiento de las marcas propias de ropa y en la expansión de Viva, la división de centros comerciales del grupo, que hoy es uno de sus activos más importantes.

Uno de sus mayores logros fue la creación de Puntos Colombia en 2018, en alianza con Bancolombia. Este sistema de fidelización logró integrar una red de recompensas que facilitó la acumulación y redención de puntos en múltiples marcas, convirtiéndose en una herramienta clave para la relación con los clientes.

Además, estuvo al frente de la expansión internacional del Grupo Éxito, llevando su operación a mercados como Brasil y Argentina. Aunque estos negocios han venido ajustándose con la llegada de los Calleja, su consolidación inicial fue parte de su legado.

Su salida sorprende y sacude a un negocio que sigue en expansión, pero también en transformación. A pesar de la fuerte competencia en el sector, Giraldo logró mantener al Grupo Éxito como uno de los referentes del retail en Colombia. Durante 2023, la compañía reportó ingresos acumulados a septiembre por más de $15,7 billones, reflejo de una gestión sólida en medio de un entorno exigente.

Así se despide uno de los últimos grandes dirigentes paisas que marcaron el rumbo de la empresa fundada por Gustavo Toro en 1949. Un líder que entendió el negocio, lo transformó y deja una huella difícil de borrar en la historia del comercio colombiano.

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