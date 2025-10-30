El nuevo centro comercial del Grupo Éxito que estrenará Bogotá, estará al noroccidente de la ciudad

El Grupo Éxito sigue buscando la manera de ganar terreno con sus diferentes modelos de negocio. Uno de ellos son los Viva Mall, el brazo inmobiliario de la compañía que ha venido creciendo de forma constante. De hecho, recientemente se dio a conocer el anuncio del nuevo centro comercial que planean construir en el noroccidente de Bogotá, un gran proyecto que promete impactar de forma positiva tanto a nivel económico como comercial.

Se trata del Viva Suba, una obra que espera tener buenos resultados por su estratégica localización, considerada por muchos como una de las zonas más visibles y dinámicas de la ciudad. Con este proyecto, el Grupo Éxito busca aprovechar el potencial de este sector, aunque su construcción implicará una gran inversión, un ambicioso esfuerzo logístico y un extenso terreno donde se levantará este nuevo centro comercial de Bogotá.

De esto constará el Viva Suba, el nuevo centro comercial del Grupo Éxito en Bogotá

Con el objetivo de convertirse en un espacio que transforme la ciudad y el sector, Viva Suba contará con 96.000 m² de área construida, de los cuales 35.000 m² estarán destinados al comercio, distribuidos en tres niveles que albergarán marcas nacionales e internacionales. Además, el proyecto incluirá zonas de entretenimiento, espacios gastronómicos y áreas de servicios.

También se proyecta que Viva Suba tenga zonas verdes y espacios comunitarios, en línea con las nuevas tendencias de sostenibilidad y bienestar urbano. De esta manera, el nuevo centro comercial se sumará a los 17 puntos Viva que actualmente tiene el Grupo Éxito en el país, una red que le ha permitido alcanzar una participación del 31,2% en propiedad única, según el Mapa Nacional de Centros Comerciales.

Esta apuesta reafirma la fuerza del negocio inmobiliario del Grupo Éxito. Y no es para menos: Suba cuenta con más de un millón de habitantes, lo que la convierte en un mercado altamente atractivo. Sin embargo, el reto será grande, ya que el nuevo complejo tendrá que competir directamente con Plaza Imperial, otro referente comercial del sector.

Actualmente, Juan Lucas Vega, vicepresidente inmobiliario del Grupo Éxito, ha sido clave en el desarrollo de estos proyectos. Ingeniero civil de la Universidad EIA, Vega lleva más de una década en la compañía y ha participado activamente en la consolidación de los Viva Mall como uno de los negocios más sólidos del grupo.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.