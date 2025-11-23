- Grupo Éxito de los Calleja le apuesta a su marca Arkitek como almacen de ropa para competirle a Koaj y H&M

Arkitect da un nuevo paso en Colombia con una tienda exclusiva que marca la expansión de la moda propia del Grupo Éxito

Aprovechando su colaboración con los diseñadores Andrés Pajón y Felipe Cartagena, el Grupo Éxito lanzó su primera boutique independiente de Arkitect en el centro comercial El Molino, en Medellín. Junto a la firma, presentaron una colección con tres de sus marcas propias: Arkitect, Bronzini y Finlandek. Con esta jugada estratégica, la compañía busca consolidar su propuesta de moda de autor en el país, para competir con las grandes cadenas textiles.

Durante la presentación del nuevo proyecto estuvieron presentes figuras clave: Juan Carlos Calleja Hakker, presidente del Grupo Éxito, y Carlos Mario Giraldo Moreno, gerente general. Este último, abogado de la Universidad de Medellín y con una maestría en Derecho por la Universidad de Tulane, ha estado en la compañía desde 2007 y asumió el cargo en la era de Calleja.

Carlos Mario Giraldo, gerente general del Grupo Éxito.

Aunque previamente la dirección textil recaía en Juan Esteban Valencia —quien dejó la empresa en 2020—, hoy ese reto ha sido asumido por Giraldo. Él conoce a fondo este negocio: Arkitect ha trabajado con diseñadores desde 2008 y ha desarrollado más de 40 colecciones en colaboración con talentos colombianos. Su misión: democratizar la moda de autor y potenciar el talento local.

Entre sus primeras colaboraciones destacaron nombres como Silvia Tcherassi, Olga Piedrahita y Esteban Cortázar. A esa lista se han sumado otros diseñadores de renombre: Isabel Henao, Renata Lozano, Camilo Álvarez, Jorge Duque, Francesca Sesana, Pilar Castaño y Andrés Otálora.

Con esta nueva apertura, la empresa liderada por Calleja busca mantener la buena racha que tuvo en 2024. Según información oficial, ese año produjeron 21 millones de prendas, y un 93,91 % fueron fabricadas en Colombia, en más de 215 talleres ubicados en siete departamentos. Aunque aún no hay cifras oficiales, se esperaba que el negocio textil alcance ventas por 1,4 billones de pesos en 2025.

Todos los detalles de la nueva tienda del Grupo Éxito en El Molino, Medellín

La boutique tiene 215 metros cuadrados dedicados exclusivamente a las líneas propias del Grupo Éxito. En su interior se exhiben más de 300 referencias de Arkitect y Bronzini, además de un segmento para ropa íntima y la línea Bronzini Active.

Interior de la tienda Arkitect.

Los clientes podrán encontrar piezas de moda casual, deportiva, interior e incluso pijamas. Según la compañía, esta apertura responde a un deseo de su clientela: muchos pedían un espacio más especializado, con un ambiente cuidado y marcas propias bien representadas.

Además, esta tienda funciona como piloto para una expansión gradual de este concepto a otros centros comerciales del país. Se espera que este modelo se convierta en una plataforma clave no solo para fortalecer las marcas propias en Colombia, sino también para explorarlas en mercados internacionales.

