- La secretaría de Ambiente Adriana Soto autorizó talar más de mil árboles en la séptima

Con el permiso se da luz verde al Corredor Verde; aunque, con la autorización se levantaron quejas y reclamos por la tala de las plantas

El pasado 30 de marzo de 2026, la alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), anunció el inicio de las obras en el llamado Corredor Verde por la carrera séptima al norte, entre las calles 119 y 121, costado occidental en sentido norte sur. La prioridad es adecuar este corredor vial al sistema de transporte masivo Transmilenio desde la calle 99 hasta la calle 200, lo que implica talar más de 1100 árboles.

La decisión agudizó la inconformidad entre algunos habitantes de la Localidad de Usaquén, integrantes del movimiento ciudadano denominado Defendamos la Séptima, quienes desde hace varios años se han opuesto a la intervención de la vía.

Las protestas han sido lideradas por la edil de Chapinero por el Pacto Histórico Katherine Garavito, quien señala que la preocupación del movimiento ciudadano es que, durante la construcción de la obra, los arboles que se talen no sean reemplazados por nuevas plantas y no haya una verdadera restauración ecológica en este sector de la ciudad.

Temores fundados

El temor de los ciudadanos está fundado en lo que ocurrió con las construcciones de la troncal de la Caracas y más recientemente la Avenida 68, donde todos los árboles fueron talados y no hubo una adecuada reposición.

Al respecto, el director del IDU Orlando Molano Pérez puntualizó que se talarán más de 1.100 árboles en la carrera séptima, 628 serán trasladados bajo tratamiento silvicultural especial y 383 árboles recibirán manejo especializado. Señala también que los árboles que se van a talar son especies invasoras como acacias, pinos y eucaliptos que se encuentran en mala condición.

Molano afirmó que los contratistas tienen previsto sembrar 4.300 árboles en todo el corredor de la carrera séptima, con especies nativas como cedros, nogales y mano de oso, tal como quedó estipulado en el contrato de obra.

Especies nativas por foráneas

De acuerdo con la alcaldía, lo que se busca con la intervención no se reduce al remplazo del arbolado urbano, sino que se busca modificar la estructura ecológica del corredor vial, cambiando el modelo de especies invasoras (pinos, eucaliptos y acacias) por un modelo de flora nativa que incluye alrededor de 40 especies, entre ellas el roble y el nogal.

La iniciativa plantea sembrar 3 árboles por cada árbol talado, además de la implementación de jardines, zonas verdes y compensaciones económicas. Para este caso, la Secretaría de Ambiente de Bogotá estimó una compensación económica de $2.177 millones, calculada teniendo en cuenta la antigüedad de los árboles, el tamaño y los servicios ecológicos que prestan a la ciudadanía.

Al parecer, los árboles que se van a sembrar ya se encuentran disponibles en los viveros del Jardín Botánico de Bogotá, en el sector de la Florida, donde reciben tratamiento desde 2023. Allí se encuentran 16 especies nativas entre las que se encuentran nogal, guayacán y cedro, estas especies son adaptables al entorno de la carrera séptima. 1.300 de estos árboles se encuentran en etapa de producción y crecimiento.

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