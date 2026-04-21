- La cabeza de los restaurantes de Dinamarca quedo encantado con un café de Nariño

El experto en buena mesa recorrió el Sur de Colombia y selló un primer acuerdo de compra de café arábica cultivado por campesinos de La Unión y San Pablo

Aunque el nombramiento de Catalina Velasco Campuzano como embajadora de Colombia en Dinamarca en abril de 2023 fue criticado en su momento, hoy algo de su gestión parece dar frutos: han logrado establecer un vínculo entre el gremio de restaurantes daneses y los cultivadores de café Nariño y Huila.

Torben E. Hoffman, director del gremio Danmarks Restauranter & Caféer, de visita en Colombia, recorrió el sur del país con el objetivo de establecer vínculos directos entre productores de café y restaurantes daneses. La agenda incluyó visitas a zonas cafeteras del departamento del Huila antes de llegar a Nariño, donde se concentró la última parte de su recorrido.

La visita fue posible gracias al trabajo articulado entre la Embajada de Colombia en Dinamarca, la Alianza Cafetera de Colombia y Matria Company. Desde la sede diplomática en Copenhague, la embajadora Catalina Velasco Campuzano lideró la coordinación logística del viaje.

Velasco, quien va para dos años en el cargo, cuenta con experiencia previa como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y acompañó al presidente Petro en la alcaldía de Bogotá, cuando se desempeñó como vicepresidenta de Servicios Públicos y Regulación de la Empresa de Energía de Bogotá.

La llegada de Velasco al cargo fue duramente cuestionada debido a que, para nombrarla, Cancillería removió de su cargo al funcionario Javier Darío Higuera Ángel, un economista doctorado con 33 años de carrera pública que se había posesionado en Dinamarca unos meses antes.

Durante su estancia en Nariño, Hoffman sostuvo encuentros con líderes del sector cafetero, entre ellos Yilder Muñoz, así como representantes de Asocafenar. Las reuniones se llevaron a cabo en municipios como La Unión y San Pablo, donde se discutieron oportunidades para la exportación directa de café.

Cormosur agrupa a caficultores del norte del departamento, mientras que Asocafenar reúne a 35 asociaciones y cooperativas distribuidas en municipios como Buesaco, San Bernardo, Policarpa y Consacá, entre otros. En total, esta organización representa a cerca de 2.000 familias caficultoras, lo que la convierte en un actor clave en la región.

En cuanto a la trayectoria de Hoffman, ha formado parte de compañías como Network Denmark y Hey Planet. Actualmente, además de su rol en DRC, forma parte del Stop Spild af Mad, iniciativa fundada en 2008 por Selina Juul. Esta organización sin ánimo de lucro ha trabajado junto al gobierno danés, la Unión Europea y Naciones Unidas en la lucha contra el desperdicio de alimentos.

La visita deja abiertas posibilidades de cooperación directa entre productores colombianos y el mercado gastronómico danés, con miras a fortalecer la presencia del café de Nariño en Europa.

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