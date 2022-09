La mayoría de las entidades del país se quedan con una buena tajadita de dinero por transacciones, retiros y demás. Estos bancos no le quitan un solo peso

La pregunta más importante que debe hacerse cuando va a iniciar su vida financiera es en qué banco comenzarla, sobre todo en Colombia, donde la mayoría de entidades tienen por costumbre cobrar la llamada ‘cuota de manejo’, un pago que puede quitarle una buena tajada de su dinero.

Pues, si usted quiere blindar su dinero, en el país existen varios bancos que no cobran esa cuota, pero además, no cobran por ningún tipo de servicio como retiros, movimientos, e incluso el 4x1000. Estas entidades no son tan conocidas como las hegemónicas en Colombia, pero pueden resultar efectivas para comenzar su vida financiera.

El top sin duda se lo llevan los nuevos bancos digitales que tienen funcionamiento en el país como Lulo Bank o Nubank. Estos bancos no generan ningún tipo de cobro por cuota de manejo y también dan beneficios como la devolución de su dinero en algunas compras o la exención del 4x1000.

Igualmente, entidades internacionales como Sudameris, CityBank o Falabella, también ofrecen grandes beneficios a sus usuarios en el tema de cobros por servicios, ahorrándole un buen dinero a sus usuarios.

Finalmente, el banco nacional que mejor trata a sus clientes respecto a estos cobros de manejo, retiros o movimientos es el Banco Caja Social, una entidad con más de 100 años de funcionamiento en el país.