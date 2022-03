Candidatos, solo pedimos esto: menos insultos y más propuestas

Por: German Peña Cordoba |

marzo 29, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Vivir insultando a Gustavo Petro con lugares comunes, sin fondo y sin argumentos sólidos, en vez de perjudicarlo lo beneficia en su objetivo político, porque al final produce solidaridad y más empuja a votar por él.

¡Gran equivocacion! El problema del insulto es de quien insulta no del insultado. A estas alturas del paseo y faltando 2 meses para la primera vuelta, es tarde para proferir insultos.

-Publicidad.-

La burda estrategia basada en el improperio sin proponer nada se encuentra más desgastada que el infantil cuento del "castrochavismo", insultar es la comodidad que ofrece el juzgar bajo el paragua del pragmatismo.

Todo lo que se observa es en realidad una pléyade de insultos vacuos que se perciben como ataques personales y que solo deja campo para interpretarlo como debilidad y miedo de sus oponentes hacia él.

Publicidad.

El teflón que recubre a Petro lo impermeabiliza, así como en su momento lo tuvo "el innombrable". El teflón todo lo disipa y quien lo carga, termina siendo invulnerable e inmune a la crítica. También es cierto que no se puede descartar un intempestivo hecho sobreviniente que puede estarse fraguando. Un hecho que impacte y lo perjudique notablemente. Y cuando digo lo anterior abarca todo, incluso hasta no descartar el atentado personal, pero también es posible que ya no le entre nada y el agua que siempre busca cualquier punto por donde salir, en su caso ya no filtra.

¿Pero evidentemente, que es lo que hace, que un candidato se recubra de teflón? La metáfora del teflón, hace referencia al material en forma de cinta aislante de origen plástico, pegajoso que recubre la tubería hidráulica en sus uniones, que la sella e impide cualquier filtración de agua.

El símil cuando se trata de un candidato consiste en que es tal la recurrencia de la mentira hacia él, que la mayor cantidad de esa mentira o hechos concretos de que lo acusan, se hacen poco creíbles e inaceptables y cuando esta misma mentira actúa y trata de perjudicar, sufre un revés, un automático rechazo por quienes eventualmente serían sus receptores o a quienes va directamente dirigido el daño.

El teflón es un seguro, el estado ideal de un candidato, es una pérdida absoluta de credibilidad en el ataque, por tanto, no afecta. Con el teflón, la agresión verbal se convierte en algo inocuo y se devuelve como un búmeran. Eso hace el teflón: no deja pasar la verborrea insulsa.

Los ataques e insultos vienen de tres frentes claramente establecidos: en redes sociales, en los medios de comunicación comprometidos con unos intereses preestablecidos y las agresiones verbales en gavilla de los candidatos en medio de los debates.

Los de redes sociales son poco creíbles: en su gran mayoría su origen es emocional o un trabajo coordinado y pagado a bodegas especializadas en improperios. Es un odio visceral e infundado o es deliberadamente inoculado.

Lo segundo son los ataques de los medios hegemónicos; estos son normales dentro de una plutocracia en la cual los grandes poderes económicos son los dueños de los grandes medios de comunicación.

Y, finalmente está la gavilla en los debates. Era de esperarse: ante la ausencia de propuestas de los otros candidatos el único verdaderamente sintonizado con las reivindicaciones sociales es Petro, entonces "todos a una como en Fuenteovejuna".

Hace bien en proclamar que no asistirá a mas debates, puesto que es el único que hace el gasto, el único que se compromete, en cuanto a clarificar propuestas se trata.

Fico (el candidato del continuismo) solo nos brinda lo que históricamente propone la derecha: seguridad y orden y ya sabemos a qué nos conduce la mal entendida preeminencia de la palabra "seguridad".

Don Rodolfo es monotemático: su programa se centra en la lucha contra la corrupción, que es lo que todo candidato debe tener presupuestado y finalmente Sergio Fajardo y su sana obsesión por la educación que es algo bueno. Sergio Fajardo me parece un buen candidato.

Pero la imparcialidad y la ecuanimidad en el proceso electoral que debería de venir del Estado mismo, se ve rota y es violada constantemente por el subpresidente: diariamente le tenemos que soportar su intromisión descarada e indebida en política, sin que los cooptados órganos de control, ni "la comisión de investigaciones y absoluciones de la Cámara" se inmuten ni hagan algo por detener tamaña irregularidad.

Pero también es cierto que si: "Hace mucho quien no estorba", también no dice nada ni ayuda a nada, un subpresidente con el 90 % de rechazo a su gestión.