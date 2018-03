Bogotá y su lucha con la basura

Es una realidad que año a año Bogotá es el epicentro de la lucha por las basuras, ya sea por “decisiones de ‘grandes gerentes’ y ‘alcaldes visionarios’” (Ortiz, 2018, párr. 1) o bien, por una falta de una política seria y estable en materia en torno al reciclaje, acompañado de una falta de conciencia ciudadana frente a las últimas conflictos de salubridad capitalina (Ortiz, 2018; “Si Bogotá no recicla”, 2018).

En términos generales, todo el problema radica en la transición de un modelo de gestión pública a uno privado que, evidentemente, implica el despido de muchos, aunque la administración distrital hable de más de 1200 empleos que están en proceso de formalización (Ortiz, 2018; “Si Bogotá no recicla”, 2018). Quizá es que los liderazgos negativos y políticas públicas a corto plazo, no han permitido la consolidación de las basuras como un asunto público y de alto interés general (Bermudéz, 2018; Ortiz, 2018)

Frente al debate generado a partir de la última crisis, Bermúdez (2018) expone algunas de las discusiones que se gestaron: por su parte, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, afirma que “[la] responsabilidad de la actual crisis de aseo es [de] Gustavo Petro” (Bermudéz, 2018, párr. 6), además, comenta que, aunque se sostuvieron diálogos con 19 sindicatos, algunos de ellos alentaron actos vandálicos y emitieron amenazas contra Aguas de Bogotá [1].

Por otro lado, el concejal de Bogotá por el Polo Democrático, Manuel Sarmiento, mostró su descontento frente al movimiento obrero agresivo de cara al reclamo de varios de los representantes de Aguas de Bogotá y, dijo que “los bogotanos fuimos víctimas de una desprivatización [del modelo de basuras]parcial, mal hecha por la pasada administración distrital” (Bermúdez, 2018, párr. 13).

Entre tanto, Ortiz (2018) comenta que el problema debe ser observado desde diferentes perspectivas en tanto:

Para el resto de la ciudad, es una crisis que pasará. Para los que queden con el negocio, es una oportunidad. Para los que se quedan sin trabajo, es un grito desesperado. Para los políticos, es un ingrediente más de campaña. Para los que venden bolsas de basura y los recicladores, es una posible prima extraordinaria (párr. 3).

En este panorama y, pese a que la gestión de recolección de las basuras en Bogotá a mediados del mes de febrero aún se veía limitada [2], se identifican retos fundamentales para los capitalinos de cara a este problema:

Es necesario la generación de conciencia ciudadana y convivencia en los habitantes, en cuanto se hace cada vez más importante el reciclaje y la correcta separación de los desechos (“Si Bogotá no recicla”, 2018). La sostenibilidad del modelo de administración del servicio de aseo en la ciudad es fundamental en procesos de la consolidación de la política ambiental y de saneamiento (Ortiz, 2018). La reducción en la proporción de basuras generadas por individuo.

Para concluir, es un hecho que todo este barullo no entra en control con tan solo seleccionar una administración pública o privada, este es un tema baladí frente a la realidad de las personas. Basta con salir a las calles de nuestra ciudad y notar que, en palabras de Ortiz (2018): “es un recordatorio de que ningún actor de la cadena está haciendo su trabajo y cumpliendo [con] su responsabilidad” (párr.13).

Referencias

Bermúdez, J. (2018). Debate sobre el tema de recolección de basuras en Bogotá. Recuperado el 25 de febrero de 2018, a partir de http://conexioncapital.co/intenso-debate-tema-recoleccion-basuras-bogota/

Ortiz, S. (2018). Gobernados por la basura. Recuperado el 25 de febrero de 2018, a partir de http://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/historia/gobernados-por-la-basura-64562

“Si Bogotá no recicla”. (2018). Si Bogotá no recicla, el nuevo sistema de aseo no funcionará. Recuperado el 26 de febrero de 2018, a partir de http://www.semana.com/nacion/articulo/reciclaje-nuevo-sistema-de-aseo-bogota-crisis-basuras/556928

[1] Empresa que, hasta antes de las protestas de comienzos del mes de febrero de 2018, prestaba el servicio de aseo en la capital del país.

[2] Y aún a la fecha de elaboración de este escrito en algunos barrios de las localidades de Suba, Bosa y Kennedy, de acuerdo con experiencia propia del autor.

