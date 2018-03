Sigue el mal tiempo para votar en el Magdalena

—Merde —dijo— c’est le Blacaman de la politique. Muerte constante más allá del amor. Gabriel García Márquez.

Hace poco estuve hojeando el informe Herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en las listas a Senado y Cámara de representantes de la Fundación Paz & Reconciliación. Allí es triste ver que, como en los últimos análisis de las postulaciones al Congreso de la República, el Magdalena es protagonista en forma negativa, cuando nos hablan de que los herederos de la mal llamada parapolítica y de las mafias de la corrupción serían los que tendrían más opción de lograr las cinco curules que se lidian con los dientes las casas políticas de esta región. Citan a varios candidatos, a algunos que no se atrevieron a postular como Álvaro Cotes y Jaime Serrano, y aunque de seguro se le escapan uno que otro, manifiestan secretos a voces sobre las otras candidaturas como la de Fabián Castillo, Carlos Mario Farelo, Franklin del Cristo Lozano, Kelyn González que obtendrían varias de las curules en disputa, lo más probable para calentar puesto en las sesiones del parlamento, asumir posturas gobiernistas que les sirvan para defender sus intereses particulares y privilegios o a determinados actores que los financian, dejando a un lado el bienestar general y la profundización de la democracia.

Es claro que el tema no es de nombres, ni de quién puede comprar más votos para que su lista obtenga más curules. Es un asunto de la calidad de la democracia. Ojalá cualquiera de los susodichos blacamanes de la política, de llegar al Congreso de la República, nos diera una sorpresa, haciendo debates de control político o presentando proyectos de normas sobre el mejoramiento de la actual situación de las vías en el departamento; de la salud, de la educación, de la vivienda; de la comercialización de nuestros productos básicos y del acceso a empleo decente; a los servicios públicos eficientes; al saneamiento básico y a la gestión del riesgo; al desarrollo sostenible; a la participación ciudadana, a la seguridad humana y a la cultura ciudadana; a la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico; al fortalecimiento de lo público, y la profundización de la democracia. Ojalá por lo menos hablaran de justicia social, después de sus campañas electorales, aunque muchos dirán que esto no les importa, sino sólo los negocios que puedan hacer en su cuarto de hora en el Congreso de la República, sin embargo, aún no se pierde la esperanza en que la gente cambie sus preferencias o goce de las garantías para hacer uso de su poder de decisión y vote por alguien decente, como por la Lista de la Decencia al Senado de la República o la de Fuerza Ciudadana por la Decencia a la Cámara de Representantes por el Magdalena, que lleve al Congreso de la República a parlamentarios que si representen a la ciudadanía en los escenarios de deliberación y de decisión política, donde se discuten las posibles transformaciones de este país que entró a la nueva época de la construcción de paz y reconciliación y que se enfrente y derrote, como ya se hizo en Santa Marta, a las castas tradicionales del departamento, que cuentan con un sempiterno poder económico y político.