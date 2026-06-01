- ¿Quien ganó y quien perdió en los 32 departamentos del país?

En las costas del Pacifico y el Atlántico se impuso Cepeda, mientras De la Espriella se quedó con el Centro donde están las grandes ciudades. Este es el mapa.

El 31 de mayo de 2026 dejó como resultado a dos candidatos con opción de ocupar la Casa de Nariño: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

Otra de las noticias que dejó la jornada electoral fue que la abstención se redujo en casi 4% con respecto a la primera vuelta de 2022. Según la Registraduría, cerca de 23,6 millones de colombianos votaron, cifra que equivale al 57,20% del total del censo electoral.

Con estos resultados, Paloma Valencia, tercer lugar en las elecciones, expresó públicamente su apoyo a De La Espriella, quien repuntó sorprendentemente en los días previos a la contienda electoral. Un apoyo que, sumado a los 673 mil votos que ya tiene de ventaja, podría resultar definitivo para el jurista en la segunda vuelta. A partir de ahora, los dos candidatos deberán analizar sus fortalezas y debilidades en los distintos departamentos y ciudades del país para consolidar su estrategia en las próximas tres semanas.

Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialismo, obtuvo resultados importantes en varios departamentos del país; entre ellos Atlántico, Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés, Amazonas, Chocó, Magdalena, San Andrés, Sucre, Cesar, Córdoba, La Guajira, Bolívar y Guainía. Estas regiones coinciden, en gran parte, con los territorios que respaldaron al presidente Petro en 2022, lo que entonces sirvió para la consolidación de su base electoral.

Fuente Registraduría Nacional

El candidato del gobierno se apoyó en movimientos indígenas, afrocolombianos y sindicales. Aunque contó con el respaldo de liderazgos como su formula vicepresidencial, Aída Quilcué, su estrategia no se limitó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sino que buscó ampliar su influencia política en distintos sectores sociales.

También fortaleció alianzas con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), encabezada por el consejero mayor Roselino Guarupe Joropa. Estas alianzas fueron determinantes en departamentos como Vaupés, Amazonas, Putumayo y Guainía, donde la población indígena tiene una presencia mayoritaria.

En el ámbito afrodescendiente, Cepeda consolidó apoyos en Chocó, Valle del Cauca y Nariño a través de organizaciones como el movimiento Libres, liderado por Óscar Benavides, y el respaldo del Proceso de Comunidades Negras. En la costa caribe también logró avales importantes, especialmente mediante estructuras políticas cercanas al gobierno, como el liderazgo regional de Carlos Caicedo, quien renunció a una eventual candidatura para respaldarlo.

En las principales ciudades, Cepeda obtuvo resultados destacados en Barranquilla, Cartagena, Cali, Pasto y Tunja, lo que le permitió mantener una presencia fuerte en esos centros urbanos.

Crédito : @dgonza97

David González Escobar

Por su parte, Abelardo De La Espriella, el ganador de la jornada, logró atraer el voto de la zona andina, los Llanos Orientales y el piedemonte amazónico, consolidando un bastión importante en el interior del país. Su campaña se basó en presentarse como un candidato independiente o outsider, bajo el movimiento Defensores de la Patria, lo que le permitió conectar con sectores inconformes con la política tradicional.

Además, recibió apoyos de sectores conservadores y de grupos cristianos claves en las contiendas electorales del país. Dos ejemplos importantes fueron el respaldo de la casa política de los Char a comienzos de mayo y el apoyo del movimiento Colombia Justa Libres, que tiene como presidente actual al ingeniero Ricardo Arias Mora. También se sumaron militantes del Movimiento de Salvación Nacional, donde está a la cabeza Enrique Gómez Martínez, que fortalecieron su base electoral en distintas regiones.

En Antioquia, Santander, Boyacá y Caldas, su desempeño fue sólido, replicando la tendencia de las elecciones pasadas cuando el apoyo fue recibido por Rodolfo Hernández. Sin embargo, uno de sus resultados más sorprendentes fue la victoria en Risaralda y Quindío, donde logró revertir las preferencias de 2022 por el actual presidente.

El abogado también obtuvo una ventaja decisiva en Antioquia, departamento que concentra cerca del 13% del censo electoral, donde superó a su rival por más de 900.000 votos. En Medellín, además, logró imponerse con claridad, consolidando una de sus victorias más importantes del mapa electoral.

Ahora solo queda esperar las próximas semanas para conocer quién será el próximo presidente de la República.

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