Atisbos y conjeturas

A muchos mandatarios las cosas les suelen salir al revés. Vladimir Putin hace unos años señaló que la “caída de la URSS fue la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX”. Putin afirma que Rusia debe ser tratada por Occidente como lo hacía con la Unión Soviética dado que Rusia es una potencia a la que hay que respetar y temer, con derechos especiales sobre sus vecinos, y un asiento en la mesa de las grandes decisiones mundiales. Putin, como lo señala un especialista, “añora una Rusia con derecho incuestionable a una esfera de influencia sobre sus antiguos vecinos soviéticos, los que no podrán unirse a ninguna alianza que se considere hostil a Moscú, particularmente a la OTAN o la Unión Europea.” Putin argumenta que solo las grandes potencias, Rusia, China, India y Estados Unidos, pueden ejercer soberanía absoluta y son libres de elegir sus alianzas y determinar sus esferas de influencia. El dictador ruso hace caso omiso de dos temas: el primero es que si bien Rusia posee un importante arsenal de armas atómicas, de hecho es una potencia militar de segundo nivel y una potencia económica de tercer nivel. El segundo aspecto que Putin no tiene en consideración es que su abusiva y brutal agresión en contra de Ucrania lo que ha hecho es cohesionar el mundo libre, especialmente la Unión Europea, en contra de él. Aún las anteriores repúblicas que hacían parte de la Unión Soviética como Georgia están abandonando los lazos económicos y culturales que las unían a Rusia, incluyendo el idioma.

*****

A otro que las cosas le están saliendo al revés es a Biden. En mala hora el presidente de Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron a reiniciar sus operaciones en Venezuela. Si bien esta autorización le recuerda a uno la sentencia de Kissinger en el sentido que los EE. UU. no tiene amigos o enemigos permanentes, solo intereses, la realidad es que las cosas no le van a salir bien a Biden. Como recientemente lo relató Moisés Naím en el Hay Festival, en el Golfo de Maracaibo en días recientes fueron avistados dos grandes grupos de tanques petroleros: uno con dirección a las refinerías en Texas, y el otro con destino a Cuba. Es decir, el reinicio de operaciones de la Chevron lo que le está es permitiendo a Venezuela reiniciar sus despachos de petróleo a la Isla caribeña, burlando las sanciones que el mismo gobierno de EE.UU. le había impuesto a la isla.

*****

En una reciente columna, el profesor Moisés Wasserman escribe: “En medio de la fiesta, recibí (no sé por qué) un tuit que decía, palabras más, palabras menos: “El Hay Festival es un evento lleno de hombres blancos, ricos y viejos”. No sé qué me molestó más, si el evidente deleite con el que se escribió el tuit o la avalancha de comentarios de respaldo. Los dos evidencian una tendencia tremendamente negativa que se ha puesto de moda. La afirmación, para empezar, no es cierta. No sé si yo me emboqué solo en escenarios especiales (confieso que no asisto casi nunca a los eventos sociales), pero me parece, sin haberlos contado, que había un número muy parecido de hombres y mujeres, bastantes jóvenes (incluso hubo un Hay Joven), algunas sesiones gratuitas y otras con costo, pero menor que el de un partido de fútbol o un concierto de rock. Respecto a la raza, me dio la impresión de que predominaba el mix colombiano: de todos los colores.” El autor de esta nota también estuvo en el Hay Festival y corrobora lo afirmado por el profesor Wasserman: lo que había en este Festival es mestizaje ventiado, hombres y mujeres criollos, unos más morenitos que otros y otros con menos años por delante que por atrás. Blancos, lo que se llama blancos, pocos. Y afirmar que unas conferencias, muchas gratuitas y otras que costaban $35.000 pesos, eran para hombres viejos blancos y ricos, es espurio e inexacto. La envidia del tuitero, combinada con la ignorancia, produce resultados fatales.

*****

El ex ugador del Barcelona Gerald Piqué no parece tener entre las dos orejas la suficiente materia gris para entender que lleva todas las de perder en la pelea con Shakira. Lleva todas las de perder porque no ha entendido que la barranquillera va a estar meneando las caderas durante bastante más años de las que el catalán esté dando patadas.