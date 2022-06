Así votó el Bajo Cauca en la segunda vuelta presidencial 2022

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

junio 21, 2022

Los 151 votos de ventaja que el presidente electo Gustavo Petro le sacó al ingeniero Rodolfo Hernández en el municipio de El Bagre el domingo 19 de junio distan mucho de los 700.601 tarjetones que le dieron al primero la victoria, la misma que el ex alcalde bumangués reconoció en uno de los discursos más cortos que se han escuchado en la ya larga historia de la política nacional: justo 62 segundos.-

Pues bien, y dada la costumbre colombiana, derivada de la herencia santanderista, a muchos les ha parecido que la cifra no fue la suficiente como para que Petro asuma la presidencia de este país a partir del próximo 7 de agosto. No ha faltado quien reclame una especie de tribunal, algo así como el VAR en el fútbol porque todavía no están convencidos de los resultados.

Por cosas menores se iniciaron las peores guerras en la humanidad, como la que comenzó el 28 de julio de 1914 y concluyó el 11 de noviembre de 1918 luego de haberse llevado por delante la vida de no menos de 7 millones de civiles y una cifra de algo más de 10 millones de soldados muertos. Este salvaje enfrentamiento es el que se le conoce como la Primera Guerra Mundial y la causa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa. No más.

Nosotros en Colombia decidimos hace rato que, en vez de irnos a las balas o de darnos en la jeta con el supuesto enemigo, las diferencias políticas y los conflictos sociales los definíamos en las urnas a través de procesos democráticos, y que una vez los tribunales dieran los resultados, en este caso el Consejo Nacional Electoral, cada uno reconocía lo que le había tocado en la contienda y sanseacabó.- Enhorabuena parece que esta vez se dio.-

Reportadas la totalidad de las mesas que la Registraduría Nacional del Estado Civil, la del siglo XXI, dispuso en los seis municipios de la región del Bajo Cauca antioqueño, tenemos que por el ingeniero votaron 34.528 ciudadanos, en tanto que por el electo presidente lo hicieron 37.728, lo cual quiere decir que esta vez la diferencia fue de 3.200 tarjetones.

Al examinar las cuentas de cada uno de los municipios se observa que Caucasia le aportó al ingeniero 15.243 sufragios y a Petro 17.322; en Cáceres los votos fueron así: por Hernández 2.770 y por Gustavo 3.931; en El Bagre, donde fueron más reñidas las elecciones, los datos arrojaron 6.556 tarjetones para Rodolfo y 6.707 para Gustavo Petro.

Entre tantoen Tarazá la situación fue de 2.619 para Hernández y 4.177 para Gustavo; en Nechí 4.108 votaron por Rodolfo y 2.620 por el electo presidente y en Zaragoza la cuestión se dirimió en favor del ingeniero que cuantificó 3.232 votos y Petro se quedó con 2.971.

Desglosemos ahora el comportamiento municipio por municipio para ver que encontramos: primero, que los electores en Nechí sufrieron un cambio entre primera y segunda Vuelta, como algunos anticipaban, ya que Rodolfo había obtenido en primera 1.388 votos y ahora reportó 4.108, lo que significa que aumentó su caudal en 2.720 sufragios; mientras que Petro pasó de 1.976 a 2.620 tarjetones con apenas un aumento de 644 votos.-

Las cosas en El Bagre fueron hasta simpáticas, si se me permite la palabreja, porque allá los fiquistas votaron en fila por Rodolfo de manera que en la primera vuelta Rodolfo sumó 3.679 y ahora llegó a 6.556 si damos por cierto que los 2.812 bagreños que votaron por Fico en primera vuelta ahora lo hicieron por el de la rodolfoneta.- Sume y verá que le da 6.491, muy cercano a lo contabilizado al final de la jornada dominical.-

Entre tanto la campaña de Petro cantó en primera Vuelta 4.429 terjetones y el domingo llegó a 6.556, en otras palabras aumentó en 2.278 el número de adeptos sin poder establecer con certeza quienes impulsaron el cambio.-

Caucasia dio una lucha pareja porque si bien Petro logró imponerse con 17.322 frente a los 15.243 votos de Rodolfo, en la primera Vuelta la diferencia entre ambos fue de 2.411 y ahora la misma se mantuvo en 2.079 en favor del Pacto Histórico. Sume y verá. Otra cosa, allá los 6.685 tarjetones de Fico en primera Vuelta parece que dieron vueltacanelas para llegar a varias partes porque Rodolfo pasó de 10.412 a 15.243 y no como en El Bagre que al parecer si atendieron el llamado de Rodolfo.

Los años me han dado los suficientes golpes para entender que en la política nunca uno más uno son dos, pero los hechos a veces me hacen dudar si vemos lo que pasó el domingo 19 en Zaragoza. Mientras en primera Vuelta Petro sacó 1.990 votos y ahora llegó a 2.971; su rival Rodolfo pasó de 1.825 en la primera a 3.232 en segunda, es decir 1.407 votos más. Adivinen cuánto sacó Fico en la primera y quizá entiendan mis dudas: 1.318. No creo en ellas, pero de que las hay las hay.

Tarazá mostró un comportamiento fuera de lo común porque mientras las fuerzas rodolfistas apenas crecieron en 396 sufragios, los amigos de Petro se pusieron las pilas al punto de pasar de 2.509 a 4.177, es decir, 1.668 más. No entiendo, pero así fue.

Cáceres también fue un verdadero enigma entre la primera y la segunda vuelta porque allá Petro sacó el domingo 19 un total de 3.931 votos y en primera fueron 2.549, es decir creció en 1.382 tarjetones. Rodolfo y sus amigos reportaron en la primera Vuelta 1.346 y ahora 2.770, una diferencia a su favor de 1.424, pero los fiquistas en primera fueron del orden de los 1.259 que no sabe uno a dónde fueron a dar.

Y como se trata de ser apenas un notario de los hechos y no tratar de interpretar ni ser los “analistas”, esas cifras bien pueden servir para adelantar un debate sano y lleno de amistad y de fraternidad, en vez de seguir con la pelotera que ya debería pasar a segundo plano.

Por mi parte a mis amigos les dije que ya las elecciones pasaron así ellos insistan en que fue gol de Yepes y quieran revivir el pasado que no existe. Existe el presente y el ahora dice que los resultados para ambos candidatos dejaron las siguientes cifras:

POTENCIAL DE SUFRAGANTES EN EL PAÍS: 39.002.239

TOTAL DE SUFRAGANTES: 22.658.694, es decir una participación del 58,09 %

VOTOS POR CANDIDATOS: 21.861.425, un 97,75 %

VOTOS EN BLANCO: 501.987, el 2,24 %

VOTOS VÁLIDOS: 22.363.412, el 98,69 %

VOTOS NULOS: 271.667, el 1,19 %

VOTOS NO MARCADOS: 23.615, un 0,10 %

ANTIOQUIA

VOTOS POR RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ: 1.822.700

VOTOS POR GUSTAVO PETRO URREGO: 942.005

MEDELLÍN

VOTOS POR RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ: 684.161

VOTOS POR GUSTAVO PETRO URREGO: 372.356

EL BAGRE

VOTOS POR RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ: 6.556

VOTOS POR GUSTAVO PETRO URREGO. 6.707