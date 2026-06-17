- Así van los gastos de la campañas a cuatro días de la segunda vuelta presidencial entre Cepeda y De la Espriella

El candidato del Pacto Histórico lleva $3 mil millones gastados mientras que el de Defensores de la Patria supera los $10 mil. El tope son 18 mil millones de pesos

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial, la plataforma Cuentas Claras reveló cómo van los gastos de las dos campañas. Aunque el tope es de $18.423.034.647 establecido por el Consejo Nacional Electora, ninguna se acerca.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella sorprende y supera a Iván Cepeda, el candidato del gobierno y el favorito de las encuestas

El reporte, elaborado por Cuentas Claras, informa que Abelardo De la Espriella ha recibido 17.500 millones de pesos, de los cuales se ha gastado apenas 10 mil. Mientras tanto, Iván Cepeda tiene para gastarse 10 mil millones, de los que solo ha invertido 3 mil.

La campaña de Defensores por la Patria reportó $9.487.880.000 invertidos en propaganda electoral, $523.897.500 en gastos administrativos, $12.511.005 en logística de eventos públicos y un $1.478.500 en gastos de adquisición de productos de oficina.

Por su parte, el Pacto Histórico solo relaciona dos tipos de gastos: el primero de publicidad electoral por $2.904.486.785 y el segundo de 162.000.000 por conceptos de servicio de transporte y correo.

El CNE reporta un total de ingresos conjuntos de las dos campañas por $27.500.000.000, de los cuales se han gastado menos de la mitad: $13.092.253.790.

En cuanto a detalles de la procedencia de los dineros invertidos por las campañas presidenciales oficialista y de la oposición, Defensores por la Patria indicó que los recursos económicos son provenientes de un crédito con el Banco GNB Sudameris, mientras que el Pacto Histórico obtuvo un crédito de la Cooperativa Financiera JFK.

¿Con quién contratan las campañas?

La mayor parte de los dineros de De la Espriella se fueron a propaganda electoral. Según los registros incluidos, se pagaron a dos empresas: Industrial Party S.A.S., que recibió $6.487 millones, y Acomedios Publicidad y Mercadeo con $3.000 millones.

También reportaron otros pagos a Huella Electoral S.A.S., a la que le giraron $357 millones por servicios profesionales especializados; a la agencia Dávila P&M S.A.S., $166 millones por apoyo creativo en publicidad, mercadeo y proyección de contenidos y $8,7 millones más por derechos de piezas musicales usadas el 14 de junio en el cierre de campaña.

Le puede interesar: Cómo logró Iván Cepeda dar el salto de una curul en el senado a estar peleando por la Casa de Nariño

Por el lado de Cepeda, $240 millones se gastaron en impresión de periódicos con la casa editorial El Tiempo y $403 millones más en pauta radiofónica en Caracol Radio. Además, por propaganda, se registraron pagos a medios de comunicación, empresas dedicadas a la instalación de vallas y pauta en redes sociales por $3.000 millones de pesos.

Es importante recordar que, en la primera vuelta, la campaña del Tigre había recibido $36.003 millones, provenientes en su mayoría de préstamos de Bancolombia por $16.000 millones, Bbva por $5.000 millones y Banco de Bogotá por otros $15.000 millones.

Le puede interesar: Las maniobras de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda para ganarse los votos en el Caribe Colombiano

En la otra orilla de la contienda electoral, el representante del oficialismo recibió $15.000 millones en la primera vuelta, todos prestados por Confiar Cooperativa Financiera.

Anuncios.

Anuncios..