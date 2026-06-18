- Los suizos de Glencore encontraron cliente para su negocio de carbón en el Cesar

De origen panameño Key Industries se quedará con la operación que estaba parada. La multinacional minera ya vendió el puerto carbonero y el tren de Chiriguana

La multinacional suiza Glencore consiguió venderle al conglomerado colombo-panameño Key Industries su participación del 39,75 % en la bogotana Fenoco (Ferrocarriles del Norte de Colombia), propietaria de la vía férrea Chiriguaná-Santa Marta.

Con esta operación, Key Industries se convirtió en el accionista mayoritario de esa infraestructura estratégica. Esta es la última de las ventas de sus activos de carbón realizadas por Glencore dentro de un proceso que comenzó hace varios años. La compañía devolvió los títulos mineros de su filial Prodeco con la intención de reducir sus negocios en el país, mientras continúa disminuyendo su producción en Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia.

Este año, Glencore inició el proceso vendiéndole a Epicuro Enterprises —cuyo propietario final es precisamente Key Industries— la totalidad de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo, una terminal estratégica ubicada en Ciénaga (Magdalena), que históricamente facilitó la logística de las minas Calenturitas y La Jagua, actualmente en proceso de reversión a la Nación.

Puerto Nuevo es un terminal de acceso público especializado en el manejo y exportación de carbón mediante un sistema de cargue directo a buques. Complementando esta operación, en febrero de 2026 la filial Transferport S.A.S. incorporó material rodante, incluidas locomotoras y vagones destinados originalmente al transporte de carbón.

Mientras Glencore sale de estos activos, Key Industries completa el círculo de integración vertical. Todo comenzó hace cinco años, en 2021, con la compra de las cinco compañías que integraban Colombian Natural Resources (CNR).

Dichos activos pertenecían a Murray Energy, firma que, tras declararse en bancarrota en septiembre de 2020, fue reorganizada como American Consolidated Natural Resources. Sus minas más importantes son El Hatillo y La Francia, ubicadas en el departamento de Cesar. En 2019, CNR fue el cuarto productor de carbón térmico de Colombia, aunque la operación se encontraba paralizada al momento de la compra. Key Industries logró reactivarla ese mismo año.

Se cierra el círculo de la integración

Actualmente, Key Industries ya abarca toda la cadena del negocio carbonífero, desde la extracción hasta la exportación. El grupo tiene presencia en el país a través de CNR II y CNR III, que operan minas de carbón térmico a cielo abierto en el Cesar; participa en la concesión férrea de Fenoco, que comprende 412 kilómetros de vía y desarrolla parques industriales ferroviarios mediante Transferport S.A.S., que impulsa seis proyectos a lo largo del corredor La Dorada-Santa Marta. A ello se suma el control de Puerto Nuevo, en Ciénaga.

A pesar de estas ventas, Glencore mantiene presencia en Colombia. Actualmente es el único propietario de Cerrejón, en La Guajira, tras adquirir las participaciones de BHP y Anglo American a finales de 2021. La estrategia de desinversión en los activos carboníferos colombianos ha sido ejecutada bajo la administración de Gary Nagle, presidente ejecutivo global de Glencore desde 2021 y antiguo responsable de las operaciones de Prodeco en Colombia.

La presidenta de Cerrejón sigue siendo Claudia Bejarano hasta el 30 de junio de 2026, cuando será reemplazada por Edgar Alfonso. La actual dirección ha sorteado la presión del gobierno de Gustavo Petro sobre el sector y sobre la multinacional. Impuso un impuesto temporal del 1 % sobre las ventas de exportación de las compañías minero-energéticas y mantiene vigente una prohibición específica sobre las exportaciones de carbón hacia Israel desde 2024, debido al conflicto en Gaza.

Además, hace un mes, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidió a la empresa iniciar junto con las comunidades y las autoridades una hoja de ruta para definir el futuro económico y social de La Guajira ante el eventual cierre de la operación minera en el departamento. La concesión vigente finaliza en febrero de 2034.

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