- Abelardo de la Espriella sorprende y supera a Iván Cepeda, el candidato del gobierno y el favorito de las encuestas

En las últimas dos semanas el abogado outsider se disparó y consolidó su imagen del Tigre vencedor, Paloma Valencia y Uribe anunciaron su apoyo en la segunda vuelta

Colombia eligió este domingo a los dos candidatos que pelearán la presidencia en segunda vuelta: el penalista Abelardo de la Espriella, con 10 millones 320 mil votos, y el senador y activista de izquierda Iván Cepeda, con 9 millones 660 mil. La diferencia entre los dos fue de unos 700 mil votos. De la Espriella dio el primer golpe, cuando las encuestas lo ponían de segundo.

Lo que nadie estaba esperando

Las proyecciones de las últimas semanas lo ubicaban como candidato con opciones reales de llegar al balotaje, pero no como el más votado de la jornada. Algo cambió en el último mes de la elección. Su campaña, triunfó contundentemente en el centro del país y perdió en la periferia, el mismo resultado que le dio el triunfo a Gustavo Petro y las urnas del domingo confirmaron que ese movimiento no fue ruido sino resultado.

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Paloma Valencia logró casi un 7% de la votación, por encima del 1.6 millones de votos y anunció su apoyo al candidato Iván Cepeda. La candidata que llegó a estas elecciones con el aval del expresidente Álvaro Uribe no pudo sostener el caudal uribista frente al avance del outsider De la Espriella en el que reconoció la gran alternativa para derrotar la continuidad del proyecto de izquierda de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

Del lado de Cepeda, los votos en la Costa también tienen historia. El recorrido del Presidente en la última semana para contener el impacto arrollador de la campaña de Abelardo de la Espriella, mostraron resultados y su candidato se impuso en todos los departamentos. Esa presencia se tradujo en números. Sin esos votos costeños, la distancia entre Cepeda y De la Espriella habría sido otra.

Y el centro político expresado en Sergio Fajardo y Claudia López logró un número cercano al 5%, con una menguada exalcaldesa de Bogotá con 250 mil votos y un exgobernador de Antioquia manteniendo un caudal electoral muy similar al de hace cuatro años. Habló después del resultado y esta vez no mantendrá una posición pasiva y de voto en blanco como en anteriores elecciones, sino que anunció que hará pesar su millón de votos en las elecciones del próximo 21 de junio.

Lo que viene ahora es una segunda vuelta entre dos candidatos que no podrían ser más distintos. De la Espriella: abogado penalista, pero ante todo exitoso empresario, sin cargo público previo, conocido por casos mediáticos y conectado con valores conservadores. Cepeda: congresista desde hace 12 años y el candidato de la izquierda apoyado por el gobierno Petro con el que busca la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico. Colombia eligió a sus dos finalistas con propuestas opuestas y Cepeda insistirá en apoyarse en los éxitos del gobierno Petro mientras De la Espriella buscará unir a todas las fuerzas antipetristas que hay en el país. La segunda vuelta empieza ya.

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