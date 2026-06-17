- Los suecos que se quedaron con Papeles Familia siguen apostando con una megaplanta en Antioquia

Los suecos de Essity, propietarios de la antigua Grupo Familia y liderados en la región por Diego Loaiza, continúan fortaleciendo su operación en Colombia. La multinacional puso en marcha un nuevo centro de distribución en Rionegro (Antioquia), considerado uno de los más modernos de América Latina y una de las mayores apuestas logísticas de la compañía en la región.

La instalación recibió una inversión cercana a los 35 millones de dólares y cuenta con una estructura de 45 metros de altura. El proyecto marca un nuevo capítulo en los 68 años de historia de la empresa, al convertirse en un punto estratégico para la producción y distribución de productos destinados a más de 30 países.

La historia de la compañía se remonta a la década de 1950, cuando el empresario antioqueño John Gómez Restrepo, junto con su socio y amigo Mario Uribe, impulsó la creación de Grupo Familia. Inicialmente se enfocaron en la producción de papel higiénico y, con el paso de los años, consolidaron un portafolio amplió la oferta de productos y dio origen a marcas ampliamente reconocidas en el mercado colombiano como Nosotras, Pequeñín y Tena.

Gómez Restrepo fue una figura determinante en el crecimiento de la organización. Durante cerca de cuatro décadas, lideró la expansión del negocio y promovió transformaciones clave para la industria. Entre ellas, estuvo el cambio del modelo de importación de rollos de papel provenientes de Scott Paper Co., así como la creación de Scott Colombia, compañía que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el Grupo Familia.

El control de la empresa cambió en 2021, cuando Essity adquirió el 95,8 % de la participación accionaria. Cuatro años después, en abril de 2025, la compañía adoptó oficialmente el nombre Essity, cerrando así una etapa histórica bajo la marca Familia.

El nuevo centro logístico es una de las principales muestras de esa transformación. Allí se almacenan y distribuyen productos de cuidado femenino como toallas higiénicas y protectores diarios, así como artículos para el cuidado del bebé, entre ellos pañales desechables.

La compañía presentó la instalación como la bodega automatizada más moderna de América Latina y la segunda de su tipo en el mundo. El complejo cuenta con 29 muelles de cargue y descargue y capacidad para almacenar más de 40 mil plataformas. Durante la inauguración participó la entonces embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm.

Además de la tecnología, el proyecto incorpora metas de sostenibilidad. Entre sus resultados se destaca la recuperación de cerca de 64 mil toneladas de material reciclable y la reutilización de aproximadamente el 85 % del agua empleada en sus procesos.

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