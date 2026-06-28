Así será el nuevo edificio de la Universidad Cooperativa que ha de la educación un gran negocio

El rector Luis Sandoval aspira a inaugurar los 12 pisos, 14 laboratorios y zonas de coworking, la nueva sede de Chapinero en la que se invirtieron $100 mil millones

Han pasado más de dos décadas desde que la Universidad Cooperativa imaginó un enorme proyecto de campus para su sede en Bogotá. Ahora, gracias a su cercanía con una de las estaciones del Metro, la apuesta se ha perfeccionado y los estudiantes contarán con instalaciones más amplias integradas a los últimos desarrollos urbanos del Distrito.

Con una inversión de $111 mil millones y un avance en su ejecución estructural de más del 60 % avanza la construcción del nuevo campus universitario de la Universidad Cooperativa, en el barrio Mariscal Sucre, Localidad de Chapinero.

Estará ubicado en la carrera 13 bis # 43 -23, muy cerca a la estación de la primera Línea del Metro de Bogotá en la calle 45. La obra, que empezó a ejecutarse formalmente en 2023, ya se encuentra en la etapa de acabados en fachadas, redes eléctricas y algunas divisiones internas.

La construcción de la edificación esta siendo ejecutada por la Constructora Factor H, mientras que la gerencia del proyecto está en manos de la firma MQA, una empresa de Consultoría y Tecnología especializada en soluciones empresariales en Bogotá.

Un nuevo campus universitario para la ciudad

El nuevo campus universitario se construye en un área de 15.767,9 metros cuadrados, tendrá 12 pisos y contará con 31 aulas, 15 áreas para coworking, 12 zonas que servirán para trabajos colaborativos, 14 laboratorios especializados, 1 auditorio con capacidad para alojar a más de 160 personas, 1 gimnasio con capacidad para 80 personas, 3 sótanos, locales comerciales, cafeterías, cajeros automáticos, plazoleta de comidas, librería y espacios para la recreación.

Se espera que la nueva sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá entre en funcionamiento a finales de este 2026.

La Universidad Cooperativa en su sede de Bogotá cuenta con una comunidad educativa de entre 3.600 y 3.700 estudiantes, y cuenta con una oferta académica de pregrado y posgrado; además, cuenta con siete facultades: Derecho, Ingeniería, Contaduría Pública, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Económicas, Administrativas y Educación, Psicología y Comunicación.

Actualmente, cuando la educación superior en la capital del país pasa por una compleja situación de transición debido al aumento histórico en la cobertura pública y caracterizada por altas tasas de deserción (11 % en las universidades, 19 % en instituciones técnicas y tecnológicas) la Universidad Cooperativa le apuesta a mantener las clases presenciales para más de 3.000 estudiantes en el campus de Bogotá.

Un proyecto de más de dos décadas

La construcción de la nueva sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá comenzó a gestarse en el segundo semestre de 2022, cuando la institución, de la mano de José Luis Sandoval Duque, rector de la sede en Bogotá, hizo el anuncio sobre la expansión del proyecto educativo. La construcción del edificio empezó formalmente en 2024.

La historia de la nueva sede de la Universidad Cooperativa en Bogotá se inicia 20 años atrás, cuando el alma mater diseñó un plan maestro de crecimiento urbano en las localidades de Teusaquillo, Santa Fe y Chapinero, buscando fortalecer su presencia en estos sectores estratégicos de la ciudad, principalmente en zonas aledañas a la avenida Caracas. En esos momentos ni siquiera existía la posibilidad de la construcción del metro para Bogotá, cuando la Universidad Cooperativa apostó por un desarrollo urbanístico para consolidar su infraestructura en estas tres localidades.

Uno de los aspectos más importante del proyecto es la conexión directa que tiene con la Línea 1 del Metro debido a su ubicación a escasos metros de la estación de la calle 45 con Avenida Caracas.

Cuando la iniciativa se encontraba en gestación y las directivas de la Universidad se enteraron de las obras del Metro, realizaron los respectivos ajustes a los diseños iniciales, con la intención de que la edificación se integrara urbanísticamente con la obra: por esta razón, hoy el proyecto cuenta con una plazoleta interna cubierta que permite conectar con la estación del metro de la calle 45.

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