Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

El gobernador de Boyacá, el congresista Ape Cuello y su combo, el alcalde Fico Gutiérrez y Vicky Davila entre los colombianos que hicieron viaje express

El partido de Colombia contra Portugal en el Miami Stadium donde el costo de la boleta no bajaba de US$2.200 y US$3.600 en reventa, se convirtió en un lugar de encuentro de políticos de todos los colores, incluso algunos alcaldes, gobernadores y congresistas y también del círculo inmediato de Petro.

El hijo adoptivo del Presidente, Nicolás, quien permanece en Europa apareció en el partido de Colombia Portugal mientras la cuestionada Juliana Guerreron se hizo ver con la bandera de Colombia y publicó sus imágenes en redes sociales.

El expresidente Ivan Duque quien viaja permanentemente entre Washington y Miami y Bogotá, llevó a su hijo Matias a ver el partido. Hizo gala de sus relaciones de alto nivel con el gobierno Trump y compartió con el Secretario de Estado Marco Rubio pero también con Infantino, Jesurum y el alcalde Miami.

El alcalde de Medellin Fico Gutiérrez se reencontró con la ex precandidata presidencial Vickie Dávila, ambos terminaron unidos alrededor de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

En la tribuna junto a Fico estuvo también el magistrado del Consejo Electoral Alvaro Hernán Prada quien logró el cargo en representación del Centro Democrático; es uno de los alfiles políticos del ex Presidente Alvaro Uribe

El recién reelecto congresista conservador vallenato Ape Cuello, uno de los aliados del gobierno Petro quien obtuvo prebendas al tiempo que fue sancionado por su partido, le hizo viaje al partido. Llegó acompañado.

Los hermanos Amaya viajaron desde Tunja, el gobernador Carlos Amaya y su hermano el senador electo con su aparato político John , se dejaron ver en la tribuna.

El alcalde de Barrancas, el municipio de La Guajira, donde nació Lucho Diaz, también viajó con su esposa, tal como lo narramos en esta nota

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..