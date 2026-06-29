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Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

PorLas Dos Orillas

Jun 29, 2026

El gobernador de Boyacá, el congresista Ape Cuello y su combo, el alcalde Fico Gutiérrez y Vicky Davila entre los colombianos que hicieron viaje express

Young woman in a white skirt and yellow sneakers holds a large Colombian flag at a sunny festival, with other attendees in the background. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia
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El partido de Colombia contra Portugal en el Miami Stadium donde el costo de la boleta no bajaba de US$2.200 y US$3.600 en reventa, se convirtió en un lugar de encuentro de políticos de todos los colores, incluso algunos alcaldes,  gobernadores y congresistas y también del círculo inmediato de Petro.

Group of fans in yellow Colombia jerseys cheering at a stadium, posing for a selfie with friends in the crowd. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

El hijo adoptivo del Presidente,  Nicolás, quien permanece en Europa apareció en el partido de Colombia Portugal mientras la cuestionada Juliana Guerreron se hizo ver con la bandera de Colombia y publicó sus imágenes en redes sociales. 

Left panel: three men in suits posing at a reception with a chandelier above them. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

El expresidente Ivan Duque quien viaja permanentemente entre Washington y Miami y Bogotá, llevó a su hijo Matias a ver el partido. Hizo gala de sus relaciones de alto nivel con el gobierno Trump y compartió con el Secretario de Estado Marco Rubio pero también con Infantino, Jesurum y  el alcalde Miami. 

Smiling couple takes a selfie at an outdoor festival; man wears a large multicolored sombrero and white shirt with yellow stripes, woman in a yellow shirt beside him, crowd in background. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

El alcalde de Medellin Fico Gutiérrez se reencontró con la ex precandidata presidencial  Vickie Dávila, ambos terminaron unidos alrededor de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.  

Smiling group selfie at a sports event: man in a yellow jersey, two boys, and a man wearing a colorful sombrero. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

En la tribuna junto a  Fico estuvo también el magistrado del Consejo Electoral Alvaro Hernán Prada quien logró el  cargo en representación del Centro Democrático; es uno de los alfiles políticos del ex Presidente Alvaro Uribe

Two fans pose for a photo in a packed soccer stadium, wearing teal and yellow jerseys. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

El recién reelecto congresista conservador vallenato Ape Cuello, uno de los aliados del gobierno Petro quien obtuvo prebendas al tiempo que fue sancionado por su partido, le hizo viaje al partido. Llegó acompañado.  

Two men in yellow and blue soccer jerseys converse on the sideline behind a goal net on a sunny field. - Nicolás Alcocer, Juliana Guerrero y políticos en ejercicio aterrizaron en Miami detrás de la Selección Colombia

Los hermanos Amaya viajaron desde Tunja, el gobernador Carlos Amaya y su hermano el senador electo con su aparato político John , se dejaron ver en la tribuna.

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El alcalde de Barrancas, el municipio de La Guajira, donde nació Lucho Diaz, también viajó con su esposa, tal como lo narramos en esta nota

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Las dos mujeres que forman parte del círculo de 15 que rodea a Abelardo de la Espriella 

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