- ¿Quiénes están detrás de la Universidad Cooperativa, la institución que más gradúa abogados en Colombia?

Maritza Rondón es su rectora, tuvo utilidades por $414 mil millones y una red nacional de 19 sedes, domina la formación jurídica, ganándole a la Libre y Externado

Los pasillos, zonas al aire libre, aulas y cafeterías de la Universidad Cooperativa están llenos de aspirantes a abogados de todo el país. Legislaciones, mamotretos y largas conversaciones sobre los pormenores de las materias cuchilla como derecho penal, civil y constitucional son, allí, la tendencia principal.

Hoy en día, esta institución de educación superior es la que más gradúa abogados en Colombia. Su facultad de derecho le gana en número de nuevos abogados a universidades con bastante tradición en esta disciplina, como el Externado o la Libre. Solo en 2025, la Cooperativa graduó cerca de 1.931 juristas.

La fortaleza de la Cooperativa, que hoy tiene en la rectoría a Maritza Rondón Rangel, no solo se refleja en su número de egresados. También se evidencia en su presencia nacional, con sedes en 19 ciudades y en el nuevo edificio que está construyendo en el sector de Chapinero, carrera 13 Bis #43-23, frente a la futura estación Calle 45 del Metro de Bogotá. La obra tiene una inversión cercana a los $111.000 millones de pesos para 2026 y, de momento, alcanzó un avance del 60 %.

El nuevo edificó tendrá 12 pisos, con un área de 15.753 metros cuadrados. Contará con aulas híbridas, laboratorios, espacios de coworking y zonas de bienestar.

Crédito: Universidad Cooperativa de Colombia

La Cooperativa, al tener cerca de 35 mil estudiantes a nivel nacional, logra alcanzar utilidades de 414 mil millones de pesos, lo que le permite invertir en infraestructura. Además, se ha propuesto para 2030 consolidar su sistema multicampus y fortalecer un modelo de desarrollo sostenible.

Cerca del 14,6 % de los más de 200.000 profesionales graduados por la Cooperativa han salido de la facultad de Derecho. En Bogotá, la decana de la Facultad de Derecho es la jurista Nancy Consuelo Alvarado Africano. En Villavicencio tienen a Luz Marina Muñoz Sánchez, en Ibagué-Espinal está designada Paola Andrea Cardona Buendía y en Santa Marta la decana encargada es Anny López.

Alvarado llegó al cargo en enero de 2012. Tiene una maestría en Derecho Profesional de la Universidad del Rosario (Argentina). Además, una maestría en Violencia de Género de la Universidad de Valencia (España). La abogada llegó a su cargo bajo la administración de la rectora nacional Maritza Rondón Rangel, quien ha liderado la institución desde 2015..

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Los integrantes del Consejo Superior

La Universidad Cooperativa ha cambiado por lo menos cuatro veces su logo y entre sus egresados reconocidos aparecen Rosa Villavicencio, Carlos Mario Zuluaga y Luis Eduardo Garzón. Crédito: Universidad Cooperativa

En la facultad de Derecho buscan combinar la teoría y la práctica. Su fuerte es la resolución de conflictos y la economía solidaria, un enfoque impulsado por el Consejo Superior, que tiene siete integrantes: César Augusto Pérez González, Bernardo Restrepo Gómez, Edith Cecilia Urrego Herrera, Hugo Valencia Porras, José Posada Myer, Valentina Mejía Amezquita y Jorge Mario Uribe Vélez.

La historia de la Universidad Cooperativa de Colombia

La Universidad Cooperativa ofrece 118 pregrados (carreras profesionales) y 138 posgrados. Además, cuenta con más de 100 programas de educación.

Foto Universidad Cooperativa

En 1958, un grupo de dirigentes quiso crear en Bogotá una institución enfocada en la economía solidaria. La iniciativa fue liderada por los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe, uno de ellos Rymel era abogado de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto recibió el nombre de Instituto Moses Michael Coady, en homenaje al sacerdote canadiense.

El religioso, además, es reconocido por su papel dentro del Movimiento Antigonish, una iniciativa que combinó educación para adultos, cooperativas, microfinanzas y desarrollo de comunidades rurales en Canadá. El impacto del movimiento se sintió especialmente en Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la Isla del Príncipe Eduardo. El modelo fue tan exitoso que terminó influyendo en programas de desarrollo rural y cooperativismo en América Latina y el Caribe.

En Bogotá, el Instituto Moses Michael Coady reunió a docentes y líderes cooperativos de la ciudad. Sin embargo, en sus primeros años fue un proyecto pequeño y sin ánimo de lucro, basado en la participación voluntaria y en la búsqueda de objetivos comunes. La propuesta se alejaba de modelos jerárquicos y autoritarios, donde las decisiones se toman sin discusión.

Tres años después de su fundación, en 1961, la institución pasó a llamarse Instituto de Economía Social y Cooperativismo (Indesco). La organización contaba con cuatro áreas: la Facultad de Economía Social, la Escuela de Expertos Técnicos, el Centro de Especialización y el Centro de Investigación y Extensión. Durante esa década también consiguió financiación de la Fundación Konrad Adenauer, aunque el apoyo implicó cambios en sus estatutos.

En esa época el director transfirió los derechos de propiedad de Indesco a la Unión Cooperativa Nacional (Uconal). A la iniciativa también se sumaron organizaciones como Coopdesarrollo, Ascoop, Cecora, Financiacoop, Cencoa y Ucopan. Gracias a los nuevos recursos y al éxito obtenido en Bogotá, durante los años 70 se abrieron sedes en Medellín, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali y Barranquilla, manteniendo siempre la filosofía de economía solidaria.

El claustro, bajo ese modelo económico, reinvierte sus excedentes en la misma universidad. En 1983 Indesco cambió de nombre y adoptó su actual denominación: Universidad Cooperativa de Colombia. Durante los años 80 el rector, el excongresista César Pérez García, se concentró en consolidar las seccionales de Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y Bucaramanga. Pérez García permaneció más de 34 años en la rectoría de la Universidad Cooperativa.

Tras la salida de César Pérez García, el cargo pasó a César Augusto Pérez González. Con este economista de la Universidad Pontificia Bolivariana la Cooperativa impulsó la incorporación de nuevas tecnologías dentro de sus programas académicos. Después de su salida de la rectoría en 2015, asumió Maritza Rondón Rangel, quien actualmente también preside el Consejo Superior Universitario.

Rondón Rangel nació en Santander y es administradora egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ejerce como rectora desde 2015, aunque ya llevaba varios años vinculada a la institución. Durante su administración, además de enfrentar la pandemia, la Universidad Cooperativa logró la acreditación de alta calidad para 17 programas en distintos campus.

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