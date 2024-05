Así se vivió el primer Capital Fest, un evento de nostalgia y rock colombiano

.Publicidad.

El Capital Fest tuvo varios aciertos. La organización, con excepción del chascarrillo bajándole el sonido a The Mills al final, fue impecable. Los horarios se respetaron, el sonido estuvo a la altura, salvo leves interferencias de micrófono en algunas canciones. Además, aunque eran siete bandas, el acierto de que los espacios para cada una de ellas no fueran demasiado extensos, poco menos de una hora, hizo del concierto una experiencia bastante disfrutable, Sobre todo para nosotros los casi cuarentennials.

25 años y una hora para resumir la historia de Doctor Krápula

Doctor Krápula, por motivo de su aniversario, fue la única que tocó una hora completa; aun así, fue corto para una carrera que no sólo tiene muchísimos éxitos, sino demasiadas canciones que los bogotanos se saben de comienzo a fin: 'Buscando el amor', 'El pibe de mi barrio', 'Somos', 'Exigimos' y 'Amanece', fueron las primeras elegidas para cumplirle a un público que llevaba años sin verlos.

Un show bonito, bien ejecutado y con algunas sorpresas; su versión ska de 'Traicionera', grabada hace veinte años en Bombea, el mismo álbum de 'El pibe de mi barrio', y una improvisación chiquitita de 'Me bebí tu recuerdo' de Gali Galiano fueron algunas de las bonitas sorpresas de la banda para quienes los escuchamos desde los inicios.

En los últimos años, la banda también ha reincorporado canciones de la primera etapa que en algún momento los avergonzaban un poco, fue así como los asistentes también pudimos escuchar '1143 tomates contigo', uno de sus primeros éxitos, que realmente nos tomó por sorpresa. 'Así es el amor' y 'La fuerza del amor' fueron las elegidas para el cierre.

Mientras las escuchaba pensaba en la cantidad de canciones de Doctor Krápula que dicen la palabra 'amor'. En tiempos donde abundan los imbéciles que quieren disfrazar el odio de opinión, Doctor Krápula insiste para que no olvidemos que no hay nada más revolucionario que el amor.

En apróximadamente una hora, Doctor Krápula interpretó trece canciones a manera de su resumen de sus 25 años de carrera.

El rock de estadio de The Mills

The Mills es una banda de himnos, y aunque es más fácil entenderlo ahora que llevan casi dos décadas tocando, también es cierto que era fácil intuirlo cuando debutaron casi veinte hace años con 'Abran fuego', 'Before i got to sleep' y 'Lobo hombre en París', ese clásico de la banda de rock La Unión que ya hicieron propio y que acertadamente eligieron para comenzar su show en el Capital Fest.

Es probable que esa sea la razón por la que un concierto de The Mills no sólo está asentado en grandes himnos o microhimnos 'Tres seis cinco', 'Nadie' o 'Guadalupe, sino también en covers como 'Song 2' de Blur, 'Safe and sound' de Capital Cities o 'Personal Jesus' de Depeche Mode.

Para el cierre, eligieron 'Amor depredador'. Mientras Bako canta la ya icónica frase "Nunca subestimes al rival, cuando es una mujer”, entiendo que parte del éxito de The Mills también está en ese tipo de frases. En la forma en que han hablado de las relaciones de pareja de una forma que, si no es única, por lo menos es bastante particular.

Estas microreflexiones ayudan a entender por qué The Mills fue la banda elegida para cerrar el Capital Fest y cómo han ido consolidando un público tan fiel que paga duro por irlos a ver, en un entorno tan difícil como el del rock colombiano.

El regreso de La Derecha

Como muchos saben, hace pocas semanas La Derecha dio un show de regreso a los escenarios, pensado para sus fanáticos. Pero como no todos somos fieles seguidores de la agrupación –así la respetemos y admiremos un montón–, el Capital Fest fue también una segunda instancia, para ver cómo suena un clásico de rock bogotano después de tanto tiempo.

No decepcionaron y a decir verdad, ninguna banda lo hizo. Mario Duarte, como actor, comediante y cantante, es un showman nato. Y La Derecha tiene clásicos, tanto propios como ajenos, que hacen que una presentación suya sea muy disfrutable.

'Lola', 'Ay que dolor' 'Emociones' (original de Roberto Carlos), 'Si te busco', 'El puñal', 'Cinco pistolas', incluida originalmente en el disco solista de Mario y luego adoptada por la banda, 'Ruido' (de Joaquín Sabina) fueron algunos de los himnos que sonaron la noche del viernes 17 de mayo.

Este evento atrajo a muchas personas movidos por la nostalgia, para algunos de ellos estas bandas les recordaban sus mejores épocas de adolescencia, y para otros era escuchar a las agrupaciones que hicieron que el rock colombiano fuese un movimiento. Algunos incluso creen que hicieron falta bandas como Aterciopelados y Kraken que esperan ver en una segunda edición del Capital Fest.

Los de Adentro, la banda con dos cantantes

Uno de los aspectos que más impresionaron en el show de Los De Adentro, fue que alejados de rencillas del pasado, se subieron con todos los miembros de la banda a la tarima. Es decir, además de los músicos, contaron con los dos cantantes que han marcado su historia: Bryan Visbal y Joe Carvajal.

Ese detalle hizo que el show fuera bastante dinámico, pasando por sus éxitos más pop hasta sus canciones más rocanroleras. Además, Los De Adentro se jugaron una carta que les salió muy bien; comenzaron con 'Nubes negras', quizás su mayor balada romántica. Cuando un artista comienza con su composición más radiable o con la más pedida por el público, lo que logra es liberar tensión y hacer que la audiencia se vuelva más receptiva.

Así fue cómo el show de Los De Adentro se movió entre éxitos como 'Dime que sí', 'No más' o 'Una canción', uno de los mayores éxitos del rock colombiano y piezas más alternativas como 'Velocidad', un regalito para fanáticos que hace años se compraron su primer disco.

La banda más bogotana, de las que no es de Bogotá: Superlitio

Superlitio ha pasado tanto tiempo en esta ciudad, que por momentos hasta se nos olvida que son caleños. Es decir, su sonido tiene muchas reminiscencias de la capital valluna. Además, esa noche tocaron muchísimos temas de Sultana, su álbum más calimeño; pero es imposible que así sea, erróneamente, nuestra cabeza los piense ajenos a Bogotá.

En vivo, pueden darse el lujo de no sólo interpretar sus clásicos como 'Qué vo’ a hacer', su primer megaéxito que este año cumple veinte años, 'Sexo con amor' o 'Te lastimé' y combinarlas con otras menos hiteras, pero que todo fanático conoce como 'Balas de sonido' o 'Champetrónica'. El cierre sí fue a punta de éxitos 'Perro come perro', 'No sé si volverá' y 'Viernes otra vez', que encajó perfecto para abrir el fin de semana.

Antes de irse, nos invitaron a otro espacio muy especial para fanáticos, el aniversario número 20 del Trippin’ Tropicana, que se realizará en noviembre, el disco que los comenzó a hacer populares afuera de Colombia. Fue tanto así, que el disco se editó primero afuera del país hasta que Sony Music lo presentó en el país meses después de que fue estrenado.

El rock and roll carranguero de Los Rolling Ruanas

Que si son rock, que si no lo son. Una eterna discusión bizantina que nos diluye del aspecto más importante; Los Rolling Ruanas, son una banda que tiene algo importante para decir y que, quizás, comunican sus ideales mejor que muchas bandas de rock.

Su show que arrancó con canciones propias como 'Out loud' o 'Los Rolling Ruanas', tuvo versiones propias y carrangueras de éxitos de Kiss y The Rolling Stones. También tuvo bailarinas y bailarines vestidos con trajes típicos boyacenses, que no sólo iban movilizando al público, sino que también se pogueaban las canciones.

Luego de 'Fan Django' y 'Ruanas on', cerramos con un temazo de System Of A Down llamado 'B.Y.O.B.', un acrónimo que traducido al español significa “Trae tus propias bombas” y es, naturalmente, una crítica a la guerra, los bailarines seguían brincando.

La única crítica que se me ocurre hacerles, es que con un sonido tan definido y con un mensaje pacifista y en pro los campesinos colombianos sería chévere que los covers fueran en español. Sería interesante verlos haciendo un 'Voto latino' de Molotov o un 'Ultraderecha' de Los Prisioneros.

Los Rolling Ruanas encendieron la fiesta llevando bailarines típicos al escenario, quienes no sólo interactuaron con el público, sino que hicieron 'pogo' en varias canciones.

La Doble A, uno de los secretos mejor guardados de Medallo

Para algunos, la banda que más desentonaba en el Capital Fest, pero para otros la consagración de una agrupación que lleva años trabajando al público bogotano y que bien lo demostró hace años en un Rock Al Parque.

Su camino, lo han abierto a punta de talento y constancia, más de 20 años tocando, y con letras con denuncias que no dejan a nadie indiferente. Composiciones como 'Wait', 'Campesino', 'Corre' o 'Niño bomba' que ahora quizás ya no suenan tan polémicas, pero en tiempos prepandémicos, durante un tercer gobierno uribista y dichas por una banda de Medellín, tuvieron un impacto diferente.

Por ejemplo, 'Niño bomba' es un rápido recuento de tragedias colombianas, que no sólo conmemora momentos y personajes oscuros de la historia colombiana, sino que también los conecta.

Dieron uno de los mejores shows de la jornada. Pero tuvieron el karma de abrir y nadie quiere agotar toda su energía en la primera banda, sobre todo cuando todavía faltan otras seis. Aun así, su set de sólo media hora tuvo varios seguidores de las primeras épocas que se corearon cada una de las canciones.

La Doble A se ha destacado por sus contundentes letras contra los gobiernos de turno. Una de sus canciones más emblemáticas es "Niño bomba". Donde repasan varios acontecimientos trágicos del país.

17 de mayo, la noche del rock colombiano