Así se vengó Eva Rey de RCN

La presentadora no tuvo una salida "muy bonita" del canal pero se dio cuenta que no los necesita para hacer su aclamado programa de entrevistas

La española Eva Rey, pasó de ser una estrella en RCN a montarles la competencia por sus propios medios. Desde el año 2006 se inmiscuyó en la televisión colombiana y el público la adora, programa que pisa programa que es un éxito. Su recorrido ha sido corto porque le fue fiel al mismo canal por muchos años. Fue presentadora de la sección de Entretenimiento en Noticias CM&, presentadora del Informativo NTN 24, presentadora de noticias Internacionales en RCN. También estuvo en el exitoso programa de entrevistas de RCN ‘Descárate sin evadir’ junto a Alejandra Azcárate.

La salida de la española de RCN

Pero no todo fue color de rosa para la exitosa presentadora. A través de sus redes sociales la española contó que ya había salido de RCN y que ya no iba a estar en medios de comunicación. Pero no dió muchos detalles más allá de su evidente ausencia. Sin embargo, ahí no quedó todo, tiempo después y en el programa ‘Los Sé Todo’ contó la razón.

Eva Rey confesó que no la sacaron de la forma más bonita y que fue muy repentino: “Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, como todo. A todos los contratan y les dicen que no más. Me dio un poquito duro, me costó aceptarlo al principio porque todo fue muy repentino y la forma no fue la más bonita”, lo que deja entrever que los métodos del canal para terminar con algunos empleados no son los más ortodoxos.

El desquite de Eva Rey contra RCN

La presentadora sabe el valor y la imagen que tiene en el público colombianao y se dió cuenta que no necesitaba un canal de televisión para hacer sus entrevistas. Sin muchos rodeos en noviembre del año pasado anunció en sus redes que estrenaría su nuevo programa de entrevistas transmitido por youtube. ‘Desnudate con Eva’ es el éxito que más suena por estos días.

El programa de entretenimiento, política, tendencias y primicias no lleva ni un año al aire y ya está cerca de alcanzar los 80 mil seguidores. Además, su video más viral está por llegar al medio millón de reproducciones. El formato es parecido al programa del que la sacaron crudamente en RCN. Solo que con su toque personal que mejora las entrevistas. Una sutil cachetada de la española a quienes no supieron valorarla.

