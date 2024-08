La novela internacional en la que Carlos Torres y Miguel Varoni también trabajaron; ya se conocían

.Publicidad.

Este año, estamos viendo una excelente dupla en la televisión colombiana. No se trata de presentadores o algo por el estilo, estamos hablando de Miguel Varoni y Carlos Torres. Este par, está trabajando en la nueva temporada de Pedro el escamoso y la verdad, lo han hecho de manera estupenda. Ambos han sido muy elogiados y se han entendido muy bien en cada escena que interpretan. Sin embargo, no es la primera vez que estos dos actores se ven las caras en una producción. Quizás no muchos lo sepan, pero ambos ya habían trabajado en una telenovela internacional.

'1000 días para enamorarnos', la novela en la que estuvieron Miguel Varoni y Carlos Torres

Colombia tiene una gran cantidad de actores que sin duda, han brillado en el país y fuera de él. Carlos Torres, se ha convertido en uno de ellos. El barranquillero que arrancó amando la actuación mientras capaba clases, terminó siendo un referente de Colombia en este mundo. Hoy en día, ha estado participando en diferentes producciones, aumentando su fama internacional. De hecho, su protagónico en Pedro el escamoso ha servido para que demuestre de qué está hecho. Tengamos presente que esta producción también fue estrenada en Disney+, por lo que se puede consumir en la plataforma.

Elenco de '100 días para enamorarnos', donde compartieron Miguel Varoni y Carlos Torres. Foto de Telemundo.

Ahora bien, según se ha sabido, no es la primera vez que el barranquillero trabaja junto a Miguel Varoni. Los actores ya se habían visto las caras y de hecho, el colombo argentino, conocía el talento del colombiano. Es que, en aquella producción de Telemundo, Miguel no estaba al frente de las cámaras. En aquel entonces, él era el productor de ´100 días para enamorarnos´, razón por la que no coincidieron en ninguna escena. Gracias a esta experiencia, Miguel comentó la admiración que tuvo por Carlos Torres, y el trabajo realizado. Claro que también aplaudió la personalidad y carisma del actor.

Ahora, para la nueva entrega de Pedro el escamoso, ambos están frente a la cámara demostrando lo que saben. Han hecho felices las noches de muchos colombianos, quienes no se despegan de la continuación de esta historia. Un par de actores que sin duda, hacen un trabajo excelente y fruto de ello, han sido los buenos números que ha conseguido la novela cada noche.

