- Así revolucionará la llegada del Metro a 10 barrios de Barrios Unidos y Chapinero

La zona de más de 140 hectáreas revitalizará el comercio, el empleo y las actividades recreativas de los bogotanos

La llegada de la primera línea del Metro a la ciudad es la mayor intervención y transformación urbanística que haya tenido la capital del país en sus casi 488 años de historia. El plan estratégico, que pone en marcha la administración del Alcalde Galán, consiste en la intervención en 10 barrios de las localidades de Barrios Unidos y Chapinero, entre los que se encuentran: San Fernando occidental, 12 de de octubre, Concepción Norte, Merced Norte, San Fernando, Once de Noviembre, San Felipe, Colombia, Alcázares y Alcázares Norte.

Con una inversión de $851.706.204.636, la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, se prepara para la llegada de la primera Línea del Metro de Bogotá, que revolucionará la ciudad y traerá nuevas formas de relacionarse, recrearse y comerciar a sus más de 8 millones de habitantes.

La zona a intervenir tiene un área aproximada de 140 hectáreas y comprende los sectores de la calle 72, Avenida Caracas al oriente, Avenida Carrera 68 al occidente, las calles 73 y 74 al norte, las calles 68 y 71 al sur, las cuales incluyen espacios importantes alrededor de la Primera Línea del Metro de Bogotá, como la Avenida Caracas, la Carrera 30 (NQS), la Carrera 68 y el Canal Salitre, donde se construirán 12.000 viviendas de interés social e interés prioritario con 92.000 metros cuadrados de espacio público.

De ese modo, se convertirá la calle 72 en un corredor estratégico multimodal, donde se articulará el transporte masivo de la capital: la Primera Línea del Metro, Transmilenio con las troncales de la Avenida Caracas, la Carrera 30, la Avenida 68 y el fututo Regiotram del Norte.

Será un sector donde habrá mucha actividad económica, desarrollo urbano con nuevas viviendas y un mejoramiento en la movilidad de la ciudad para beneficio de los bogotanos, en especial para los habitantes de la localidad de Barrios Unidos donde se concentrará la intervención estratégica, según el director de Renobo, Carlos Felipe Reyes.

Con dicha intervención, la administración distrital garantizará que los grandes proyectos de movilidad de la ciudad estén acompañados de procesos de revitalización urbana, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además de la construcción de viviendas y más espacio público, la iniciativa también incluye corredores verdes, andenes para la movilidad de los peatones, ciclorrutas y la recuperación ambiental del canal Salitre.

Igualmente, el área de integración multimodal de la Avenida Caracas hacia el oriente comprende sectores productivos como San Felipe, Quinta Camacho y Chapinero Occidental con la implementación de corredores peatonales y ciclorrutas, para conectar las zonas residenciales, comerciales, recreativas y financieras y, de ese modo, fortalecer un sector económico importante de la ciudad.

Así mismo, se plantea la consolidación de la carrera 58 como un gran motor económico con apoyo a la actividad residencial, a través de estrategias integrales que beneficien a la zona. El objetivo es generar compatibilidad entre las actividades económicas y el uso residencial de la zona, donde se construirá un equipamiento cultural de 2.000 metros cuadrados.

Además, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, se adelantarán programas para el fortalecimiento de los micronegocios, así como la revitalización y creación de nuevas zonas comerciales que atraigan la inversión y la generación de nuevos empleos con la integración de distintos establecimientos comerciales y de servicios.

En referencia a la movilidad sostenible, el proyecto busca su fortalecimiento mediante un modelo de desarrollo orientado principalmente al transporte público como la Primera y segunda Línea del Metro de Bogotá, el Regiotrám del Norte y las troncales de Transmilenio de la Avenida Caracas, Carrera 30 y la Avenida Carrera 68, garantizando así un desplazamiento seguro para peatones y ciclistas.

El objetivo de la administración distrital, con estas intervenciones en el eje vial de la calle 72, es transformar dicho corredor en un polo de desarrollo productivo, protegiendo la economía actual de la zona. Por eso, las nuevas edificaciones tendrán usos comerciales y de servicios en los primeros pisos, con el fin de que las actividades productivas actuales no sean desplazadas y tengan cabida en los nuevos desarrollos urbanos de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de 7,5 kilómetros de ciclorutas, 48 cruces peatonales seguros, 5,64 kilómetros de vías especificadas, 91.978 metros cuadrados de espacio público. Sembrarán, además, más de 2.000 árboles, construirán 12.485 viviendas para una población aproximada de 23.968 habitantes y generarán 39.400 potenciales nuevos empleos.

Cabe anotar que este proyecto de transformación integral de renovación urbana de la calle 72, inició durante la pasada administración del exalcalde Enrique Peñalosa y fue estructurado en la Alcaldía de la exalcaldesa Claudia López, ahora continua en el Gobierno del Alcalde Carlos Fernando Galán.

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