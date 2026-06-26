- La Empresa Metro de Bogotá ya escogió los nombres de las estaciones. Así se llamarán

Más de 44 mil ciudadanos, durante un mes y a través de las redes sociales de la Alcaldía, participaron para dar identidad a las estaciones.

De las 16 estaciones que hacen parte de la primera línea del Metro de Bogotá, 15 ya tienen el nombre que las identifica. Varios de ellos corresponden a puntos geográficos de la ciudad, sitios de referencias y otros más que fueron escogidos por la comunidad por medio de votación ciudadana.

Sin embargo, la estación número 7 de la primera línea del Metro de Bogotá todavía no cuenta con un nombre que la distinga de las demás. La selección será realizada por la gerencia del transporte masivo y las directivas de la Empresa Metro. En dicha estación se integrarán los dos sistemas, Transmilenio que circulará por la Avenida 68 y el Metro que transitará por la Avenida Primero de Mayo.

Para la escogencia de los tres nombres que estaban pendientes -los de las estaciones 3, 4 y 10- la Alcaldía de Bogotá convocó a los ciudadanos para que por medio de una votación se les diera nombre. Durante más de un mes, miles de personas, a través de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá y el asistente virtual del Distrito Chatico, las bautizaron. las tres estaciones.

Durante el proceso, la Administración de Bogotá recibió un total de 44.145 votos, lo que permitió identificar las estaciones con los nombres de Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel.

La estación 3 de Ciudad Kennedy recibió un total de 15.142 votos y el nombre ganador contó con un apoyo de 6.269 ciudadanos, mientras que la estación 4 registró una votación total de 14.587 de los cuales 9.601 fueron a favor del nombre Timiza, que finalmente identificará dicha estación.

Por su parte, la estación 10 presentó 14.416 apoyos de los bogotanos y la opción más votada fue Santa Isabel con 7.710 electores. Los demás nombres fueron definidos por su relación con entornos geográficos y su corresponsabilidad con el sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio.

Con este ejercicio de participación ciudadana, quedaron definidos los nombres de 15 de las 16 estaciones de la primera línea del Metro Bogotá, identificadas de la siguiente manera: Estación 1 Gibraltar, Estación 2 Portal Américas. Estación 3 Ciudad Kennedy Estación 4 Timiza Estación 5 Hospital de Kennedy Estación 6 Avenida Boyacá Estación 8 Puente Aranda Estación 9 SENAEstación 10 Santa Isabel

Estación 1 Gibraltar

Estación 2 Portal Américas

Estación 3 Ciudad Kennedy

Estación 4 Timiza

Estación 5 Hospital Kennedy

Estación 6 Avenida Boyacá

Estación 8 puente Aranda

Estación 9 SENA

Estación 10 Santa Isabel

Estación 11 Hospital

Estación 12 Avenida Jiménez

Estación 13 Central

Estación 14 Calle 45

Estación 15 Calle 63 y la

Estación 16 calle 72

La estación 7 de la primera línea del Metro de Bogotá, queda pendiente hasta cuando la Alcaldía tome una decisión sobre el tema y sea bautizada, de las 16 estaciones que tiene el Metro, 10 de ellas se conectan con el sistema de Transporte masivo Transmilenio y 28 edificaciones de acceso, en su recorrido el Metro de Bogotá unirá el suroccidente de la ciudad con el norte en la calle 72 a través de la Avenida Caracas. La línea que tiene un trazado de 24 kilómetros, actualmente cuenta con un avance en la ejecución de las obras de 78,69%.

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