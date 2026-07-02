El candidato del balín dejó atrás su fiebre por la política y regresó pisando duro a su vida de empresario

Logró 200 mil votos en la primera vuelta y apoyó a Cepeda en la segunda, ahora compró RPM una distribuidora de alimentos con la que quiere conquistar Walmart y más

Furioso y acusando a Abelardo de la Espriella de haber montado una estrategia en su contra. Así terminó su campaña presidencial Santiago Botero, el empresario paisa que muchos recuerdan por su frase de "balín para los bandidos".

Aunque obtuvo 206.140 votos en la primera vuelta y luego decidió respaldar a Iván Cepeda en la segunda, Botero dejó claro que volverá a buscar la Presidencia. Mientras llega ese momento, regresó al mundo que mejor conoce: los negocios. Lo hizo con una apuesta de gran tamaño en Estados Unidos, donde adquirió una empresa que será la base de un ambicioso proyecto para impulsar compañías latinoamericanas en ese país.

Cómo fue que el paisa amasó la fortuna que hoy tiene

Santiago Botero se formó en Honduras y Costa Rica. Antes de encontrar el éxito probó suerte en distintos negocios, entre ellos el agro y la comercialización de motocicletas, aunque ninguno terminó funcionando como esperaba. Fue entonces cuando decidió enfocarse en el sector financiero, una decisión que cambió por completo su historia empresarial.

Instalado en Barranquilla fundó Finsocial, compañía especializada en créditos de libranza y libre inversión para profesores y pensionados del sector público. El crecimiento fue acelerado y, nueve años después, en julio de 2021, vendió la empresa en una millonaria transacción al fondo de capital privado Kandeo Asset Management y a la sociedad I Medici.

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Con ese capital creó SBO Lab, un holding desde el que empezó a invertir en empresas de distintos sectores. Allí fueron apareciendo compañías como Para Todos, enfocada en seguros; Wiicar, dedicada al financiamiento de vehículos nuevos y usados; Home Kapital, especializada en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos; Fa$il, plataforma para facilitar la compra de vivienda en Colombia y Red5G, empresa de desarrollo de software que hoy trabaja con clientes como Bancolombia y Allianz.

Uno de los nombres que más llamó la atención dentro de esa organización fue el de Andrés Arias, exministro de Agricultura, quien asumió como director financiero de SBO Lab tras recuperar su libertad condicional en 2024. Mientras tanto, Botero continuó diversificando sus inversiones y consolidando un grupo empresarial que hoy tiene presencia en diferentes sectores.

La jugada con la que Santiago Botero quiere conquistar el retail en Estados Unidos

Superada la campaña presidencial, Botero volvió a hacer lo que mejor sabe: comprar empresas y expandirse. Su más reciente movimiento fue la adquisición de RPM Foods, una compañía con sede en Bentonville (Arkansas), dedicada a distribuir cerca de 1.200 productos que ya tienen presencia en algunas de las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos.

Aunque el valor de la operación no fue revelado, la empresa pertenecía al empresario Paolo Rodríguez, quien figura como fundador y director ejecutivo. Sin embargo, para Botero esta compra es apenas el punto de partida de un plan mucho más grande.

Su apuesta contempla una inversión inicial de US$100 millones para desarrollar un moderno centro de distribución, incorporar tecnología que optimice la operación logística y fortalecer toda la infraestructura comercial de la empresa.

Sin embargo, el proyecto no termina en la distribución de alimentos. El empresario también pretende construir una plataforma financiera enfocada en compañías latinoamericanas que quieran expandirse en Estados Unidos. Incluso, dentro de sus planes está adquirir una entidad financiera para convertirla en un banco digital que complemente ese ecosistema empresarial.

El objetivo es ambicioso: llevar a RPM Foods a cotizar en la Bolsa de Nueva York y alcanzar una valoración superior a US$1.500 millones en apenas dos años.

Para lograrlo, Botero buscará fortalecer relaciones con algunos de los gigantes del comercio minorista estadounidense. RPM Foods nació en Bentonville, la ciudad donde está la sede principal de Walmart, considerada la cadena de supermercados más grande del mundo. También espera abrir espacio para sus productos en Whole Foods, propiedad de Amazon; en Kroger, uno de los mayores supermercados del país y en Costco, el reconocido club de precios con presencia internacional.

Si consigue consolidar esas alianzas, el empresario paisa no solo impulsará el crecimiento de RPM Foods, sino que también espera convertirla en una plataforma para que empresas latinoamericanas encuentren una puerta de entrada al mercado estadounidense. Esa es ahora su gran apuesta, mientras la política queda, al menos por el momento, en un segundo plano y comienza a construir el camino para una nueva fortuna, esta vez desde Estados Unidos.

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