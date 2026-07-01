La subasta en la que venderán la medalla mundialista de Pelé, la camiseta que usó Messi en 2014 y los guayos de Maradona

La reliquia de O’Rei encabeza una lista de artículos en la que también hay prendas de jugadores como Cristiano Ronaldo, Haaland y Lamine Yamal

Con más de 300 piezas de colección provenientes de cerca de 30 países, una de las mayores subastas de memorabilia deportiva del año reúne objetos históricos: Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La venta se desarrolla en el marco del Mundial 2026 con una expectativa de recaudo que oscila entre uno y dos millones de dólares.

Organizada por la casa Julien's Auctions bajo el nombre 'Sports Legends', la subasta reúne artículos que recorren casi un siglo de historia del deporte, desde el primer Mundial disputado en 1930 hasta recuerdos de las principales figuras de la actualidad.

La medalla de Pelé y los objetos históricos que encabezan la subasta del Mundial 2026

La pieza de mayor valor estimado es la medalla de oro que Pelé recibió tras conquistar el Mundial de 1962 con Brasil. Según la casa de subastas, el reconocimiento podría superar los 300 mil dólares, convirtiéndose en uno de los lotes más codiciados de toda la colección.

Además de esa medalla, la oferta incluye la camiseta utilizada por el crack brasileño en la final de la Copa de las Naciones de 1964, un balón negro autografiado, un guante de boxeo firmado tanto por el brasileño como por Muhammad Ali y el pasaporte que utilizó entre 1960 y 1962.

Otro de los objetos que despierta interés corresponde a unos botines utilizados por Diego Armando Maradona durante su infancia, cuando jugaba en el equipo argentino Los Cebollitas. La pieza refleja una etapa previa al salto del argentino al profesionalismo y forma parte de la memorabilia más antigua relacionada con quien años después sería campeón del mundo.

En el caso de Lionel Messi, la subasta reúne varias piezas utilizadas en competencia. Entre ellas, sobresale una camiseta de la selección argentina empleada durante la semifinal del Mundial de 2014 frente a Países Bajos, además de botines autografiados y fotografías firmadas.

De acuerdo con los organizadores, una camiseta usada por Messi en un partido puede alcanzar un valor cercano a los 20.000 dólares, siendo este tipo de artículos los que mayor demanda registran entre los coleccionistas.

Otras reliquias que estarán en la subasta

La colección también incorpora recuerdos vinculados con Cristiano Ronaldo, incluyendo zapatillas deportivas utilizadas y firmadas por el portugués, además de una camiseta acompañada por una medalla correspondiente a la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2018, encuentro en el que su equipo derrotó a Liverpool.

La lista de protagonistas se amplía con objetos relacionados con Ronaldo Nazário, Neymar, David Beckham, Alfredo Di Stéfano, Pep Guardiola y Zinedine Zidane, entre otras figuras que marcaron distintas épocas del fútbol internacional.

La subasta también abre espacio para los jugadores que representan el relevo generacional. Entre ellos aparecen Lamine Yamal, de 18 años, y Erling Haaland, de 25, dos futbolistas cuyos artículos ya comienzan a despertar interés entre aficionados y coleccionistas, mientras empiezan a brillar en la Copa Mundo 2026.

Aunque el fútbol concentra la mayor parte de los lotes, la venta también incluye recuerdos de otras disciplinas. Los compradores podrán encontrar una camiseta usada y firmada por LeBron James con los Cleveland Cavaliers, un traje de entrenamiento utilizado por Michael Jordan con los Chicago Bulls y un vestido perteneciente a Serena Williams, ampliando así el alcance de una subasta que reúne algunas de las piezas deportivas más representativas de las últimas décadas.

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