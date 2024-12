Así luce la BMW X3, la nueva camioneta de la marca que promete más potencia, tecnología y seguridad

.Publicidad.

BMW fue una de las marcas estrellas del evento internacional que se llevó a cabo en Bogotá, semanas atrás. La marca estuvo presente en el pabellón de Autogermana y se exhibieron vehículos impresionantes allí. Uno de ellos y que cautivó al público del evento, fue la imponente BMW X3. La cuarta generación de esta camioneta llegó con grandes cambios y lista para conquistar al país. Su diseño y personalidad deportiva, hacen de este modelo, una máquina deseada por un gran público. Además, son varias las mejoras que la marca ha incorporado en esta generación y le contamos lo nuevo que trae.

BMW X3 llegó con grandes cambios y le contamos cuales fueron

Su diseño es seguramente uno de los mayores atractivos, teniendo gran presencia. Además de una silueta deportiva, también contaremos un diseño bastante elegante. Su frontal sigue luciendo los ya reconocidos "riñones" de la marca, y resalta su spoiler aerodinámico que se encuentra en el vidrio posterior. Por supuesto contaremos con un volante multifuncional, revestido en cuero y asiento deportivos. Esto no es todo, pues contaremos con el sistema BMW My Modes, el cual nos permitirá modificar la ambientación interna. Aunque el lujo, la tecnología y el detalle no terminan allí.

..Publicidad..

Su diseño es deportivo, elegante y también agresivo.

|Le puede interesar Esto vale el carro de Kia que se convirtió en el más vendido de noviembre; se consigue en dos versiones

...Publicidad...

Por si fuera poco tendremos un conjunto de pantalla curva; el cluster es de 12,3 pulgadas y un centro multimedia de 14,9 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También tendremos cargador inalámbrico de celulares, puertos USB-C, apoyabrazos y respaldos reclinables. Pero lo más emocionante, son las configuraciones con las que llega esta BMW X3, ambas híbridas ligeras. Por un lado, cuenta con un motor TwinPower Turbo B48 de 2.0 litros: este genera 190 caballos de potencia y un torque de 310 Nm de torque. El motor eléctrico, integrado en la transmisión, suma 18 hp y 200 Nm de torque.

....Publicidad....

Por otro lado, la versión M50 xDrive, cuenta con un motor de 3.0 litros y Turbo. Este es capaz de desarrollar 381 caballos de potencia y un torque de 540 Nm de torque; junto al motor eléctrico, podremos conseguir 398 hp y 580 Nm de torque. Aunque en otro aspecto que destaca este vehículo, es la increíble seguridad y asistencias con las que viene equipado.

Seguridad, asistencias y precios de esta gran máquina de la marca alemana

En materia de seguridad, la marca ha dotado este BMW X3 con 6 airbags y también control dinámico de estabilidad; también se le ha incorporado Parking Assistant Plus y freno de estacionamiento electromecánico. En cuanto a asistencias, contaremos con varias de ellas, como: advertencia de colisión frontal, advertencia de salida de carril e información de límite de velocidad, asistente de conducción, asistente de estacionamiento y mucho más. Un pack muy completo y pensado para una máquina potente y capaz de desarrollar una gran velocidad.

Su motor potente es bien complementado con un pack de asistencias y un gran equipamiento de seguridad.

No podemos dejar de lado la tecnología incorporada en BMW, ofreciendo un asistente personal inteligente. Sin duda alguna, es una máquina sorprendente y que ahora con su configuración híbrida, es una bestia, elegante y deportiva. Respecto a sus precios, la 20 xDrive cuesta $289.990.000 y la M50 xDrive $369.990.000. Un modelo que por lo que ofrece, tiene un gran precio.

Vea también: