Así logró Pipe Bueno, el niño cara bonita, poner la música popular a volar alto en Estados Unidos

Cuando a fines de 2021 Pipe Bueno presentó su canción "Guaro Remix", el artista logró, sin pretenderlo, tanto la mayor colaboración de la música popular, como de la música colombiana en general.

Con Darío Gómez, Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Alzate, Jhonny Rivera, Jhon Alex Castaño, Juan Pablo Navarrete y Carin León; el también intérprete de "Recostada en la Cama" o "Te Hubieras Ido Antes" se convertía en el crack que había reunido a los pesos pesados de este género.

Ni en el reggaetón, ni el vallenato, ni el pop colombianos se había hecho una combinación así. Pero parece que para Pipe Bueno el éxito de la música popular colombiana no sólo es el éxito de él, sino el de todo este género colombiano que gradualmente también los artistas comienzan a referir como 'regional colombiano', a modo de fortalecer la hermandad con artistas de 'regional mexicano' como Carin León, Gerardo Coronel o Christian Nodal.

En entrevista con Las2orillas, Pipe reconoce incluso que ese tipo de colaboración tan inmensa fue en parte producto de la buena fortuna y que sería muy difícil que se volviera a dar. Como muchos saben, "Guaro" llegó en un momento tan indicado, que terminó grabándose a pocos meses de la muerte de Darío Gómez. El infaltable gran precursor de la música popular colombiana.

Este espíritu de trabajar en equipo, que hay que ser justos y remarcar que no es exclusivo de Pipe Bueno, también se ha visto en cada una de sus presentaciones en Movistar Arena, donde ha tenido a varios de ellos como invitados, y también podría reflejarse en su próximo disco de estudio. El primero que lanzará con Warner Music Latina y desde su filial de Los Ángeles (Estados Unidos).

El disco, que todavía no tiene nombre, será la puerta de entrada de Pipe Bueno al mercado mexicano. El primer sencillo fue una colaboración con Gerardo Coronel llamada "Una Pregunta", que presentó hace meses, y probablemente con otra canción que estaría trabajando con Grupo Firme, que todavía no define sí iría o no en el disco.

Grupo Firme y Gerardo Coronel son dos duros de la música mexicana, que además son conocidos en Colombia por haber colaborado juntos para crear el éxito "Qué Onda Perdida", que suena en discotecas, bares y cantinas de ambos países.

El momento de la música popular colombiana

Pipe Bueno sabe que la música que interpreta tiene una raíz muy mexicana, y es posible que esa sea la razón por la que en el país de Vicente Fernández, Alejandro Fernández o Los Tigres del Norte, nunca se hayan interesado en el género que es tan querido en ciudades y pueblos colombianos. Los más grandes siempre han estado allá.

Pero parece que por primera vez la historia ahora podría cambiar, en parte por el trabajo de hormiga que artistas como él, Yeison Jiménez, Paola Jara o Jessi Uribe (por citar algunos) vienen realizando por medio giras y grabaciones con artistas del país azteca, pero también porque el enorme impulso que han tenido los “nuevos” artistas mexicanos (algunos de ellos llevan hasta una década de trayectoria, pero recién comienzan a vivir su mejor momento) en los últimos tres o cuatro años, parece que también puede cobijarlos a ellos.

Es decir, que el éxito de Peso Pluma, Carin León, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, quienes no sólo se han vuelto gigantes a nivel mundial sino que ahora graban con estrellas pop como Shakira, Maluma o Carlos Vives, parece haber hecho que empresarios y discográficas de afuera se interesen más por los talentos colombianos.

Así que el contrato de Pipe Bueno con Warner Music Latina podría ser sólo el primero de los muchos que vendrían para las estrellas de la música popular colombiana. Por ejemplo, Yeison Jiménez y Luis Alfonso de momento están firmados por Sony, y no sorprendería que pronto Universal Music también se pusiera las pilas.

A Pipe Bueno también hay que reconocerle su versatilidad, que comenzó a explorar hace años cuando lanzó con Maluma una composición suya llamada "La Invitación" y que ahora profundiza transformando uno de los éxitos reggaetoneros del año en cumbia ("Mírame" de Blessd, con el mexicano Edgardo Nuñez) o incluso haciendo una canción de trap con Pirlo y con su hermano Miguel.

Así se prepara Pipe Bueno para su tercer Movistar Arena, con un formato que ni siquiera ha traído Shakira

Pipe Bueno se prepara para su tercer Movistar Arena, que tendrá un escenario 360 (es decir, pensado para que el público pueda verlo desde todas las direcciones) y a varios pesos pesados de la música mexicana, que ni en privado nos quiere revelar. ¿Gerardo Coronel? ¿Grupo Firme? ¿Xavi? ¿Gabito Ballesteros? A todos ellos los ha mencionado en la entrevista, así que como dicen en redes: se vale soñar.

Yeison Jiménez y Jhonny Rivera, son algunos de los colombianos que también estarán presentes esa noche. Pipe Bueno también explica que hace dos años nadie llevaba a los artistas de música popular al Movistar Arena, o mejor dicho, sí los llevaban, pero en conjunto con artistas de otros géneros, nunca de forma exclusiva y que por esa razón él comenzó a armar sus propios conciertos en este espacio.

"Hemos creado cosas que generan un movimiento de industria, ahora hay hasta festivales de música popular ahí. Si los empresarios no nos llevan, yo lo voy a hacer, porque los shows son propios", explica el artista. Aunque armar un concierto con un escenario semejante implica un esfuerzo tanto para el artista, como para su equipo de trabajo como para la producción del Movistar Arena.

El 13 de diciembre no será sólo su primer Movistar Arena, sino el día en que hará otro anuncio histórico para la música popular, que viene preparando desde hace meses, y que no será para impulsar su carrera, sino la de uno de sus colegas más queridos.

Con lo que nuevamente demostrará que de la misma manera que las hormigas, tal como ocurrió hace años con la unión de artistas de reggaetón de Colombia y Puerto Rico o sin ir muy lejos, inspirado en la histórica “Guaro” de 2021, Pipe Bueno entendió hace mucho tiempo que los grandes logros de la música (y de la vida en general) nunca se consiguen en solitario.

