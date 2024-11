Iván Duque: el caso Pegasus… el silencio y las babas (en ese orden)

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Petro tenía razón cuando en alocución presidencial empezó a botar unos datos extraños, nadie del común entendía mucho, todos esperábamos que dijera algo del paro camionero que tenía bloqueado a medio país. Planteo entonces las preguntas en septiembre que hoy en noviembre todo el mundo se hace ¿Cómo así que se pagaron en efectivo millones de dólares en Israel, para comprar un software con el objetivo de espiar a la oposición en el gobierno Duque?

Hoy el presidente está cobrando por ventanilla el maltrato al que fue sometido, cuando básicamente le dijeron loco (y después sapo) por destapar el escándalo Pegasus.

Danielito, el payaso triste de Circombia, por ejemplo, se burló por la dicción y pronunciación de Petro de los datos de inteligencia en la alocución, ya no le debe dar tanta risa, está ardido y en el programa en vivo de los Danieles le pregunto “sugiriendo” al investigador de la revista Raya que si su investigación sobre Pegasus se la había pagado el estado. (y si hubo un contrato de Raya con RTVC) pero la mala leche cruda y sin pasteurizar de Samper Ospina, se ve cuando trata de desvirtuar el escándalo porque la chiva la hizo la revista y no Los Danieles. Frústrate un poquito, Dani.

Siguiendo en la onda de inteligencias cortas y/o limitadas pues hay que hablar de Duque, el “bobo listo” como lo apodó Fernando Vallejo. A corte de hoy domingo 10 de noviembre el expresidente Dj (conocido también en el mundo de la electrónica como Dj fast…idio), solo publicó en Twitter el mes pasado una frase sobre Pegasus: “A las bajezas se les responde con altura” acompañada de un melifluo y baboso comunicado de página y media escrito por sus antiguos subalternos donde dice que se actuó con legalidad y que nadie ordenó la compra del dichoso software, y de ahí en adelante solo silencio.

Pero también ayer sábado se descubre que cada vez que se hala más la cuerda, más se enreda, EE. UU. entró a escena diciendo que ellos pusieron la plata para comprar el software y que Duque no sabía nada, ¿si en el primer comunicado dicen que nadie autorizó esa compra, ahora con que van a salir?

Puede ser que Duque esté viendo mientras tanto pacientemente la obra dramática de teatro de Semana titulada, “soy Vicky Dávila me están chuzando y tengo miedo, ayuda” estelarizada por ella misma, (as her self como dicen los gringos.) Y de ahí en adelante hacer su jugada para decir que el no sabía nada y que le pregunten mejor al director de la policía de ese entonces, bueno, Vargas ya lo hizo a su manera acogiéndose al derecho de no hablar para no auto incriminarse.

Pero Iván Cepeda ya puso demanda contra Duque, un recurso jurídico que cubre todos los flancos donde su culpabilidad variará según su grado de implicación, ya que podría ser autor directo si se demuestra que ordenó su adquisición o uso; coautor si colaboró en la planificación y ejecución con funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); o autor mediato si usó su posición de poder para facilitar el delito a través de otros. También podría responder por omisión si no tomó las medidas necesarias para evitar el uso ilegal del software, lo que lo haría corresponsable del acto ilícito.

Seguramente en su momento el publicará otro comunicado un poco más largo, donde la mitad del texto tendrá las palabras “contundente” y “legalidad”, el resto será un resumen de su gobierno que nadie le pidió para finalmente concluir que ya tiene abogado para responder la demanda.

Es que ese fue Duque, un gobernante que con disimulo despreciaba lo que llama Petro “las juventudes populares” con actos simbólicos: Repartir dulces en el Chocó, y una que no se me olvida, recibir a Maluma en el palacio de Nariño mientras afuera los jóvenes desesperados por el hambre y el desempleo protestaban, eso, perdón la expresión fue un acto de una hijueputez supina.

Y de ahí para abajo en la escala de poder, igual o peor, las máquinas de guerra de Molano, el robo del Internet para la educación etc etc.

Entonces no hay porque extrañarse si se comprueba lo de Pegasus, intervenir celulares de jóvenes que protestaban (entre otras cosas más que se pudieron hacer con el software) es un ladrillo más en la pared. El asunto es que será muy difícil comprobar si se usó Pegasus para algo más de lo que fue adquirido en un principio, (lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, dicen los gringos) porque todo se está reduciendo a la pelea de la palabra del uno contra el otro.

Ah, y la procuradora hace una semana leyendo de reojo en su Tablet un comunicado en rueda de prensa, casi como leyendo un dictado de alguien, le decía al país que no encontró ninguna prueba de la compra de Pegasus, pero claro ella tiene razón, las compras ilegales no dejan rastros y ella solo investiga dentro de la “legalidad”, solo le faltó decir que iba a buscar en Unilago a ver si de pronto ahí alguien le ayudaba a dilucidar que pasó.

Aunque releyendo esta columna que escribo me acabo de dar cuenta que, a mi manera, y no igual que la de Petro yo también estoy cobrando por ventanilla.