Un exfuncionario de la Alcaldía de Claudia López al frente de la protesta de los vendedores ambulantes

El pasado 29 de octubre, la Policía de Bogotá llevó a cabo un polémico operativo para “recuperar el espacio público” de la Estación de Transmilenio Ricaurte, el cual terminó con del desalojo de decenas de vendedores ambulantes quienes no tardaron en organizar movilizaciones en toda la capital para mostrar su descontento. Desde entonces, se han movilizado todos los días y han bloqueado vías y generado congestión vehicular en señal de protesta para lograr que se les respete su derecho al trabajo.

En esa cruzada, los vendedores se han encontrado con un importante respaldo como lo es el abogado Alejandro Rivera Camero, quien durante los últimos dos años de la Alcaldía de Claudia López se desempeñó como director del Instituto para la Economía Social (Ipes), entidad que se encarga justamente de apoyar a los trabajadores informales y desde la cual pudo tener una relación cercana con ellos.

Esto no ha pasado desapercibido para los defensores del espacio público, entre quienes se encuentra la concejal del Nuevo Liberalismo, partido del alcalde Galán, Cristina Calderón Restrepo, quien ha acusado al exfuncionario de estar instrumentalizando a los vendedores para beneficio personal. De igual manera, de acuerdo con ella, Rivera estaría inhabilitado para pronunciarse sobre ese tema, ya que él fue el encargado de gestionarlo en el pasado.

Además, en diciembre de 2023, el señor Rivera como director del IPES, firmó 41 acuerdos con comerciantes informales en los que los vendedores asumieron compromisos como: garantizar la movilidad; no usar menores de edad para las ventas y no ocupar espacios no autorizados. Al señor… pic.twitter.com/eHfg7Gj3Nr