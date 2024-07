Así le ha ido a la selección Colombia cuando ha quedado primera de su grupo en Copa América

.Publicidad.

El Brasil vs Colombia de esta edición de la Copa América se convirtió en uno de los partidos más intensos de la cita continental. El 1-1 final, que pudo haber sido victoria cafetera de no ser por la falta de definición, ratificó a la selección Colombia como primera del grupo D y la cruzó con Panamá en cuartos de final, un rival mucho más accesible que la difícil Uruguay. Es la novena vez que el combinado nacional logra pasar en la primera posición de su grupo. Aún así, su destino después de ser el mejor en dicha fase ha sido muy variable, estadística que no asegura que vaya a levantar la copa.

Los resultados de la selección Colombia después de liderar la fase de grupos en Copa América

De las 9 veces que la selección Colombia ha clasificado primera en la fase de grupos, ha caído en 3 ocasiones en cuartos de final, 4 veces en semifinales, y 2 veces se ha logrado clasificar a la gran final, ganando una de ellas. En las ediciones en las que el combinado nacional no logró ponerse entre las 4 mejores del continente fueron en las de 1999, 2011 y 2019, torneos en los que perdió con Chile, Perú y otra vez Chile, respectivamente, en la fase de cuartos.

Ahora bien, las 4 ediciones donde la tricolor perdió su paso a la final, después de haber quedado primera de grupo, fueron en los campeonatos de 1987, 1991, 1993 y 2004, logrando en dos de ellos alzarse como la tercer mejor selección del continente. Los rivales que vencieron al equipo nacional en esas ocasiones fueron Chile en el 87, y Argentina en el 93 y en 2004. En 1991 se hizo un cuadrangular final, donde el equipo terminó último.

La selección Colombia obtuvo la medalla de bronce en la Copa América 1987, venciendo a Argentina 2-1 con gol del Pibe. Foto: @FCFSeleccionCol

Finalmente, las 2 veces que la selección Colombia clasificó a la final, tras liderar la fase de grupos, fue en 1975 y 2001. En el 75, disputó el título contra Perú, quedando subcampeona después de un tercer partido que proclamó a los incas; y en 2001 se alzó con el único trofeo que tiene de Copa América, venciendo a México 1-0 en el Estadio el Campín. Habrá que esperar si en este 2024 vuelve a cumplir la hazaña.