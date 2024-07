Reto 4 elementos, el reality que lanzó RCN hace años para competir con el Desafío y fue un fracaso

.Publicidad.

Ya son 20 años desde que se estrenó en Colombia el popular programa Desafío de Caracol Televisión. Por dos décadas, ha sido uno de los realities más importantes de la televisión colombiana. El rating que consigue con cada temporada confirma esto y es que, parece imposible quitarle audiencia al programa. Esto no quiere decir que sus rivales no hayan intentado montarle la competencia ideal al programa. De hecho, fue así como nació un programa llamado Reto 4 elementos de RCN. Sin embargo, el programa no cumplió con las expectativas y no se emitió otra edición ¿Algunas vez vio el programa o no tenía idea de este?

Reto 4 elementos: El programa con el que el Canal RCN quiso acabar con los buenos números del Desafío

Seguramente no muchos lo recuerden pues su estreno se dio antes de la pandemia. Para aquel entonces, ya existía MasterChef, pero faltaba otro programa que le diera más fuerza al Canal RCN. Entonces, surgió la idea de darle vida a un reality de retos que fuese similar a su rival de Caracol, el Desafío. Fue así como en 2019, arrancó el programa llamado Reto 4 elementos. Este programa realmente era similar al de la competencia. Pero ¿iba a lograr enganchar de igual manera a la audiencia colombiana? Como pasó con La Casa de los Famosos, este formato venía de México, por lo que se creía que iba a ser exitoso en el país.

El programa tuvo 89 episodios y logró durar más de 3 meses al aire por el Canal RCN y se grabó en la Riviera Maya. Entre los concursantes había actores, futbolistas, presentadores y mucho más. Aunque se esperaba que el programa fuese un absoluto éxito, pero no fue así. De hecho, se dice que inclusive el programa del Canal UNO, llegó a tener mejor audiencia por esos días que el programa Reto 4 elementos. Esta fue la única temporada que tuvo el programa al aire. Con el tiempo, RCN intentó con otros formatos, aunque tampoco consiguieron los resultados esperados.

Hace un año vimos la llegada de Survivor: La isla de los famosos, programa que no fue malo, pero tampoco recibió las mejores críticas. El último intento del canal fue con La Casa de los Famosos, un programa que tuvo altas y bajas en su rating. Ahora el turno de competir con el Desafío es de MasterChef, aunque Caracol lleva una ventaja en audiencia.

