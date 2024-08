Así fue como arrancó Autocolombiana, la empresa que hoy importa KTM, Husqvarna y más marcas

.Publicidad.

Colombia es un país con un gran potencial en el sector automotriz. En nuestro país, contamos con una amplia variedad de importadores, distribuidores y empresas que brillan en este sector. Dentro de este grupo, debemos sí o sí incluir a la reconocida Autocolombiana. Este nombre ha ganado bastante popularidad durante los últimos años. Pese a ser una compañía relativamente joven, ya está marcando la industria. Es probable que más de uno haya visto este nombre en algún concesionario de motocicletas. Para quienes aún no lo saben, ellos importan y distribuyen varias marcas en nuestro país.

Hoy en día, manejan varios populares nombres, como lo son Husqvarna, KTM, CF Moto y muchas más. No es poca cosa en realidad, de hecho esto demuestra el gran crecimiento y la fuerza que tiene Autocolombiana en nuestro país. Pero antes de que lleguemos a este punto, es necesario que viajemos en el tiempo y conozcamos cómo fue que se hizo famosa esta compañía.

Así es como nace Autocolombiana, la popular empresa del grupo Autogermana

Cuando decimos que es una compañía joven, no es solo por decir. Autocolombiana tiene tan solo 9 años de haber sido creada, esto no quiere decir que no tengan experiencia. De hecho, es todo lo contrario, pues esta empresa pertenece a un grupo de gran prestigio y una gran trayectoria. Seguramente no todos lo saben, pero Autocolombiana pertenece al prestigioso Grupo Autogermana. Con este respaldo, se puede decir que esta empresa cuenta con todo lo necesario para poder triunfar en el sector automotriz. Ahora bien, su fundación se remonta al año 2015, y tiene una finalidad.

Según se sabe, la creación de esta empresa, tiene como fin el importar marcas premium en el sector de la movilidad y también de la aventura. Por supuesto que esto va muy acorde con lo que realizan en la actualidad y está totalmente relacionado con las marcas que manejan. Además, como ya lo hemos dicho, contar con el respaldo del Grupo Autogermana, no es poca cosa, de hecho, se convierte en un gran plus. Esto le ha permitido en la actualidad, tener los derechos de importación de marcas muy novedosas en el mercado. Si bien es cierto que Autocolombiana es muy conocida por sus motos, también han ingresado en otros segmentos.

Reciente apertura de una nueva vitrina de CF Moto. Foto de Autocolombiana.

Hoy en día, son los importadores oficiales de algunas marcas como KTM, Husqvarna, CF Moto, GASGAS, MV Agusta y muchas más. De hecho, como lo dijimos líneas atrás, compiten en diferentes segmentos de la movilidad. También son los importadores oficiales de la marca de Estados Unidos, Polaris, la cual cuenta con vehículos para la aventura y terrenos difíciles. De igual forma, sucede con BMC, marca de bicicletas o Cervélo. Una empresa que se ha especializado en traer variedad a Colombia, pero de la más alta calidad y que por supuesto, ha tenido sus respectivos frutos.

La actualidad de esta popular compañía

A pesar de las dificultades que han habido este año, Autocolombiana sigue comprometida con el país. La empresa sigue buscando mantener el mercado colombiano actualizado y es por eso que suelen traer nuevos modelos cada tanto. Este año, hemos visto la llegada de nuevas motocicletas, nuevos modelos Polaris y mucho más. De esta manera, la empresa que pertenece al Grupo Autogermana, demuestra estar más fuerte que nunca. Además, hay que decirlo, las marcas que manejan, no solo son populares, también se han consolidado como las mejores del mercado.

Si bien es cierto que sus modelos no se encuentran entre los más vendidos, es algo que responde a que son marcas premium. Aún así, sus ventas tienden a ser muy positivas, como lo ocurrido hace poco con el lanzamiento de la nueva Svartpilen 401, la cual fue un éxito en preventa. Sin duda alguna, una de esas compañías que aportan significativamente a la industria automotriz; lo mejor del caso es que lo hacen desde diferentes frentes y siempre de la mejor manera.

