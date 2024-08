- F 800 GS, la moto de BMW cómoda, potente y que llega con un precio competitivo a Colombia

Este modelo es el menor de su familia, sin embargo, por sus características, motor y tecnología, no tiene nada que envidiarle a sus hermanas mayores

BMW Motorrad, se ha convertido en una marca muy popular por sus modelos enfocados en la aventura. Actualmente, el catálogo que es distribuido por Autogermana, es bastante completo y suple la necesidad de un público muy variado. Así como existe una enorme 1300, también podemos encontrar una de menor cilindrada. Este es el caso de la F 800 GS, una moto de BMW que llegó este año y que sorprende por su desempeño. Pese a ser la menor de la familia, tiene características únicas y está dotada de un poderoso motor. Sin duda alguna, por su precio y equipamiento, no tiene que envidiarle nada a sus hermanas y competencia.

Un motor potente y gran seguridad, para una motocicleta única

En esta ocasión, nos encontraremos con un motor avanzado de 2 cilindros en línea con mayor capacidad. Gracias a esta mejor, tendremos una conducción más dinámica y además contaremos con 895 cc. Tendremos a nuestra dispisición 87 caballos de potencia a 6.750 rpm, y tendremos un un torque de 91 Nm a 6.750 rpm. Este motor de cuatro tiempos, nos dará una gran fuerza, velocidad y también una respuesta rápida a la hora de conducir. Estas mejoras, no solo la veremos en esta moto de BMW, pues también está presente en la nueva F 900 GS. Hay que decirlo, todos estos datos no se quedan solo en la ficha técnica, pues a la hora de manejar este modelo, se hace todo ello evidente.

Lo mejor de todo es que, la F 800 GS, no solo brilla por su potencia, pues también es bastante segura. En este modelo, contamos con frenos de doble disco en la parte delantera, ABS Pro y Control Dinámico de Tracción de serie. La suspensión de este moto de BMW, cuenta con el sistema Dynamic ESA. Esto quiere decir que tendremos una suspensión electrónica que proporciona la máxima seguridad a la hora de conducir. También nos permitirá tener un mejor rendimiento y una gran variedad de opciones en este aspecto. Por otro lado, tendremos también las manetas del freno de mano y del embrague, los cuales son ajustables. Una moto muy completa, respecto a su seguridad y motor. Pero acá no acaban los sorpresas de este modelo.

Pero esto no es todo, pues también tendremos a nuestra disposición modos de conducción, útiles para toda ocasión. En esta nueva moto de BMW, tendremos a nuestra disposición los modos Rain y Road. Claro que también tendremos una opción Enduro y Dynamic. De esta manera, podremos tener una conducción más segura, según el terreno nos exija. También contaremos con luz de freno dinámica.

Equipamiento, diseño y más de la F 800 GS, moto de BMW

La marca trajo al país un modelo muy completo en varios aspectos. Además del excelente motor y la seguridad que ofrece, también nos encontraremos un equipamiento muy completo y mucha tecnología. En esta versión, contaremos un puerto de carga USB, el cual ahora ofrece una mayor potencia. Adicionalmente, tendremos una pantalla TFT, muy completa e intuitiva; contaremos también con conectividad y manejo Multi-Controller de serie. Gracias al ConnectedRide Navigator, tendremos toda la información de nuestra motocicleta y tráfico a simple vista. De igual forma, podremos integrar nuestro dispositivo móvil gracias a BMW Motorrad Connected App.

Este modelo cuenta con luces LED.

Un punto del que aún no hemos hablado es de su diseño, pero con solo verla, no hay mucho que decir. Es una moto robusta, pero con un diseño bastante aerodinámico. Sus cortes la hacen ver como una motocicleta moderna y agresiva. Además, la altura del asiento es de 815 mm. Pero esto no es todo, pues la marca ha trabajado para que su manillar esté ubicado de tal manera que ofrezca mayor ergonomía al conductor. Todo esto se complementa con su asiento más amplio y cómodo; para largos y fríos trayectos, tendremos puños calefactables, lo que será muy útil para viajar.

Sin duda alguna, esta F 800 GS, es una moto ideal para recorrer ciudades y disfrutar en las carreteras. Su altura la hace ideal para todo momento y aunque es una moto de más de 200 kilos, no se siente a la hora de conducirla. Claro, todo lo que hemos dicho está únicamente relacionado a su ficha técnica y especificaciones. Pero lo cierto es que, todo lo que promete la marca, se cumple en este modelo de BMW. En Las2orillas pudimos probar este modelo y descubrir todas sus bondades. Ahora bien, si usted está interesado en este modelo, lo puede conseguir en concesionarios de Autogermana desde $77.990.000.

