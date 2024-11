Así es la bodega secreta en San Victorino donde consigue productos navideños a un precio imperdible

.Publicidad.

La navidad es una de las épocas más populares en Colombia si no es que la más, el espíritu de estas fechas se contagia bastante y muchos tratan de decorar sus hogares. Tarea en la que hasta se une la familia para hacerlo, se hace una buñuelada, natillas y más. Pero estos productos navideños tienden a ser un tanto caros, por lo que es importante saber muy bien dónde comprarlos y esta bodega sería un buen lugar para hacerlo.

La creadora de contenido sobre ahorro y cuidado del bolsillo ‘alejandraahorra’, fue hasta el lugar y mostró todos sus productos y precios a los seguidores. Aquí le contamos todo sobre el lugar, para que no gaste de más en esta temporada y se prepare para aprovechar la ofertas y decorar.

Cuál es la bodega de productos navideños baratos

Se trata de Rematico Madrugón, importadores directos y tienen envíos a todo Colombia, donde encuentra por ejemplo diademas y gafas de temática navideña para las novenas desde $4.000. Gorros de papá noel y pines a $2.000. También hay artículos para decorar el árbol como cintas de todos los diseños y estilos, bolas de todos los tamaños y colores, muñecos, ramas, flores y muchísimas cosas más.

Tienen varias sedes en Bogotá donde la principal está en San Victorino en la Carrera 12 No. 11-02, también hay otras por el sector en la, Carrera 13 No. 11-02 y la Carrera 12 A No. 10-52. Además de las siguientes:

- Alquería: Carrera 52 C No. 41B-11 Sur Piso1 -2 Calle 41 ASUR No. 52A-42

- Las Ferias: Calle 72 No. 69-15

- San José: Calle 11 No. 21-42

