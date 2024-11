¿Quiénes son Ryan Castro y Blessd, los protegidos de Karol G que siguen defendiendo a Más 57?

.Publicidad.

Aunque Ryan Castro y Blessd son dos de los pesos pesados del reggaetón colombiano, también conformado por otras figuras vigentes como Karol G, Feid, Maluma o J Balvin, luego de polémica surgida con la canción "Más 57" –en la que todos ellos participaron–, han preferido contestar a punta de burlas.

Ryan Castro es el intérprete de la famosa canción "El Ritmo que nos Une", que millones de colombianos cantaron a pulmón durante la última Copa América ("encienda la radio y prenda la tele...") y ha grabado canciones con duros como Feid, Karol G y hasta Carlos Vives. Por su parte, Blessd acaba de culminar una de las giras más exitosas de su carrera, tiene más de 5.7 millones de seguidores en Instagram y, su mayor éxito llamado "Medallo" suma casi 500 millones de vistas en YouTube.

Mientras Karol G explicó que no pretendía dañar a nadie de su canción, se disculpó y cambió la parte más polémica de la letra (aunque sólo en el video y no en la versión que sólo tiene audio), Maluma y Feid guardaron silencio y J Balvin intentó responder la polémica, pero lo hizo con mucha torpeza, Ryan Castro y Blessd prefirieron responder: "De malas".

En un video que se ha difundido en redes sociales, los intérpretes que juntos han hecho canciones como "Lejanía", "Quien TV Remix" o "Fumando", prefirieron desentenderse de la problemática y decir cosas como "si no le gusta el tema, paila, no lo escuche, que debutamos quince en el mundo". Días antes, Blessd también había contestado un mensaje respondiendo que él no estaba para criarle los hijos a nadie.

Para el momento de publicación de esta nota, la canción ya alcanzó el número uno, dentro del top global de Spotify al que Blessd y Ryan Castro hacían referencia en su polémico video. Además, es la número tres de las canciones más escuchadas dentro de esta plataforma en Estados Unidos y suma, a menos de una semana de su lanzamiento, 13 millones de vistas en Spotify y 25 millones en YouTube.

Ryan Castro, el reggaetonero de "Más 57" que cantaba en los buses de Medellín

Bryan Castro Sosa (nombre real del artista) de crio en el barrio Pedregal de Medellín y alejado de sus padres que vivían en el exterior. Por lo que su formación estuvo a cargo de unos familiares de su madre, quienes se encargaron de enseñarle valores y sacarlo adelante.

Durante su adolescencia Ryan Castro se pasaba las horas viendo películas que lo hicieron enamorarse del rap y del grafiti. Así que cuando terminó el bachillerato, comenzó pintar casas y a improvisar canciones de hip hop y reggae en las calles y los buses de la ciudad.

En 2015 presentó su primer sencillo llamado "Morena", que tuvo acogida entre su público, pero el éxito le llegará recién cinco años más tarde, cuando firme con King Records, la discográfica de Kevin Roldan, con quien actualmente tiene un conflicto legal.

De la mano de Roldan lanzó "Lejanía", "Mujeriego" y "Jordan", que se convirtió en la que puso su carrera a otro nivel. A partir de allí no sólo siguió lanzando canciones, que hoy en día también podrían considerarse entre la larga lista de éxitos que el artista suma en la actualidad, sino que también comenzó a colaborar con los más duros como: Feid, Peso Pluma, Karol G, Silvestre Dangond o J Balvin, quien lo invitó a cantar con él durante una gala de los premios MTV.

Entre sus grandes momentos de gloria puede destacarse el impacto de su canción más futbolera llamada "El Ritmo Nos Une", que los colombianos adoptaron como propia durante la última Copa América y que incluso tuvo una gran acogida en otros países de Latinoamérica, ya que hinchas de otros países hicieron videos de TikTok hablando de lo mucho que les gustaba la canción.

Además, en su momento rompió el récord y se convirtió en la canción más reproducida en Spotify Colombia un sólo día, marca que antes le pertenecía a "TQG" de Karol G y Shakira.

De vender dulces y frutas a tener una canción número uno mundial, la historia de Blessd

De adolescente vivió en las calles y con malas compañías, pero prefirió dedicarse a vender dulces y frutas para poder juntar su propia plata de forma honrada. Su emprendimiento era un éxito, porque tenía una forma única para concretar las ventas: a cada cliente le improvisaba un rap.

"Digamos que la compradora se llamaba Dayana, entonces yo cantaba 'improvisando toda la semana, quiero un dulcesito que me compre Dayana'", contaba hace años el artista en una entrevista con el comediante Suso El Paspi.

Con esa plata pagaba las canciones que grababa, según él tardaba dos o tres meses en cuadrar la deuda por cada uno de estos temas. La plata para los dulces, la conseguía vendiendo revuelto. Los amigos le prestaban los celulares, por ejemplo iphones, para que pudiera grabar videos para subir a sus redes sociales.

Uno de sus primeros éxitos fue "Lejanía" con su parcero Ryan Castro, compañero de muchas canciones y giras conjuntas, pero luego fue Maluma quien lo buscó para montarse en la versión remix de uno de sus temas más populares: "Imposible", que en 2021 sonaba en todas las discotecas de música urbana.

Su crecimiento ha sido tan veloz, que no sólo cobra más de 1.000 millones por un show (valor que habría recibido por cantar en un concierto en el Meta hace meses), sino que hace semanas se compró su propio club de futbol: el Vendsyssel FF de Dinamarca.

Blessd también ha sido muy cercano al influencer Westcol, con lo que a través del público del creador de contenido también pudo construir un grupo de seguidores muy fieles, que es el que ahora lo acompaña, consume sus canciones y agota su boletería como ocurrió en sus últimos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá.

Así comenzó a acumular éxitos como "Medallo" o "Quien TV" y a grabar con otros pesos pesados de la industria musical mundial como Black Eyed Peas, Piso 21, Myke Towers, Manuel Turizo y Ovy On The Drums, el flamante productor detrás de varios éxitos de Karol G, y ahora de la polémica canción "+57" que presentaron hace pocos días y los tiene en el ojo del huracán.

