Esta es la exclusiva camioneta de casi $500 millones que Falcao maneja en las calles de Bogotá

Aunque Falcao no ha tenido el protagonismo que se esperaba desde que arribó como el gran fichaje de Millonarios, eso no significa que no siga siendo una estrella que despierta el interés de, no solo los fanáticos del equipo embajador, sino de todos los amantes del fútbol colombiano. Datos como su lugar de residencia, su vida cotidiana en la ciudad de Bogotá o sus múltiples obligaciones comerciales siguen siendo relevantes para todos y, precisamente, uno de los que más llamó la atención en los últimos días fue el del automóvil que está utilizando para movilizarse. El carro de Falcao es marca Volvo y es una de las referencia top de la compañía.

Falcao suma 9 partidos con la camiseta de Millonarios y ha anotado 1 gol. Foto: millosfcoficial

El carro de Falcao para andar en Bogotá

Como es sabido, dentro de todas las alianzas comerciales que Radamel Falcao ha cerrado con empresas como Terpel, Honor y más, una de las más importantes ha sido también la de la marca Volvo. La compañía, que arribó al país hace más de 10 años, logró tener al goleador en sus campañas publicitarias, pero, no solamente logró convertirlo en su modelo, sino que consiguió que manejara uno de sus coches más importantes. El carro que Falcao maneja en Bogotá, según portales de comunicación como El Tiempo o RCN, es un XC90 Recharge, un SUV que alcanza un valor comercial de $424.990.000 y cuenta con características que lo vuelven un auto premium.

La unión de dos marcas que se encuentran en sus valores y principios: Privilegian la seguridad, procuran un mundo más sostenible y ponen las personas en el centro.



Hoy celebramos el regreso de @Falcao a nuestra familia y empezamos con él, un camino de seguridad que recarga a… pic.twitter.com/KPjoxbvsXT — Volvo Car Colombia (@VolvoCarCo) October 30, 2024

Por ejemplo, la camioneta es un híbrido enchufable que logra reponer su energía con un cargador de a bordo, permitiendo más tiempo de conducción totalmente eléctrica. Además, cuenta con Google integrado, lo que permite al conductor tener, no solo un asistente digital de gran rendimiento, sino un sistema de navegación de última tecnología. Sumado a eso, el vehículo cuenta con un modo de asistencia al conductor y un sistema de visualización que busca la concentración del piloto. También tiene una vista de aparcamiento de 360°, posible gracias a 4 cámaras, cargador inalámbrico y techo panorámico.

