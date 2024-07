Así es el nuevo sartén para arepas de Ara que solo cuesta $30 mil ¿las deja doradas?

.Publicidad.

Conseguir un buen implemento para dorar arepas no es nada fácil y los que sí funcionan son bastante caros. Por su parte las tiendas de bajo costo que mandan en Colombia, se han preocupado por ofrecer productos variados que no solo pertenecen a las canasta familiar si no a otras secciones como los electrodomésticos e implementos de cocina. Por eso aquí le contamos que tal es el nuevo sartén para arepas de Ara.

El creador de contenido sobre ahorro y descuentos Sebastian Koch mejor conocido por su usuario ‘elmandelosdescuentos’, decidió comprar este artículo y probarlo para dar una reseña honesta al respecto. Esto debido a que Ara hizo una colaboración con Imusa y en la tienda ya se encuentran diferentes sartenes y ollas de la marca así como el sartén para arepas.

Cómo es el nuevo sartén para arepas de Ara

El producto cuesta $29.000, es redondo bastante amplio y aunque parece un sartén tiene varios hoyos que permiten dorar mejor la arepa. Koch por su parte decidió ponerlo a prueba en su propia cocina y le puso una arepa que después de un tiempo deslizaba perfecto y quedaba muy dorada, gracias a que el material del sartén es el teflón.

Aunque al final hubo dos pequeños percances, el primero la arepa puede pegarse mínimamente si la voltea de forma brusca y el el queso puede quedarse un poco pegado también debido a que los huequitos no tienen teflón internamente. El creador de contenido concluyó que quedó bastante bien y vale la pena comprarla.

