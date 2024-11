Artista quindiana, conocida por hacer canciones para niños, hizo dura crítica sobre Karol G

.Publicidad.

Esta semana El Espectador publicó una entrevista a la cantante quindiana Victoria Sur que, aunque se había preparado con varios días de antelación, salió en la semana de la polémica por la canción "Más 57", donde Karol G y otros reggaetoneros paisas participan. En el artículo la artista que estuvo nominada a los Latin Grammy por su disco Nanas Consentidoras en 2021, explicó que aunque aplaude los logros de Karol G, el hecho de que a La Bichota se le de tanta atención perjudica a muchas otras cantantes femeninas.

"Ese “boom” que está teniendo la música latinoamericana es homogéneo y es muy desde el reguetón. Todo tiende desde el mainstream a ser muy uniforme y a quitar esas capas tan ricas de los aires y ritmos de los países. Claro, es lindo ver a una Karol G con su historia y con todo lo que está haciendo, pero ya a nivel estético musical no me atrae tanto, porque siento que borra esas capas culturales, riquezas y esa variedad que tenemos. Hay muchísima gente en Latinoamérica haciendo cosas hermosas desde todos los ritmos, y eso me parece mucho más rico", fue la frase precisa que respondió la cantautora en una de las preguntas de la conversación.

La entrevista se dio en el marco de la promoción de su nuevo disco Los Viajes del Corazón, que es el séptimo de una discografía que también incluye obras como Colección de Mundos, Hasta El Nuevo Sol o Nanas Consentidoras, su disco infantil que es el que ha tenido mayor reconocimiento en su carrera y estuvo nominado al Latin Grammy en la categoría 'Mejor álbum de música latina para niños', que terminó ganando la agrupación de Medellín, Rockcito.

A lo largo de su trayectoría, Victoria Sur también ha sido reconocida por canciones no infantiles como "Luna Caliente", "Se Dice por Ahí" o "Las Curanderas".

Aunque cuando ella dio la entrevista la canción "+57" ni siquiera había salido, muchos usuarios de redes sociales han utilizado sus palabras como respuesta a La Bichota.

