Johanna Valdivieso ‘La Valdi’, ganadora de la segunda edición de El Trepe

Por: Johana Granados |

noviembre 13, 2024

Con más de seis años en la escena Drag, ‘La Valdi’, fue proclamada el pasado 1 de noviembre, como la ganadora del Festival de Arte, Cultura y Memoria El Trepe. Tras escuchar su nombre ‘La Valdi’ manifestó que “el primer pensamiento que tuve fue: LO LOGRAMOS, por eso luego de dar una reverencia en forma de agradecimiento al jurado y al público, mi primera reacción fue saltar de emoción”. El segundo puesto fue para la paisa Dalila Velvet y el tercero para la artista conocida en la escena Drag como Fenty.

Johanna Valdivieso inició en reinados de belleza, pero luego llegó a los escenarios como una showgirl. Ha sido ganadora de la competencia virtual, Drag Queen Champion Fire International y obtuvo el puesto de primera finalista en el Reality de YouTube: La Drag Queen Soy Yo, grabado en Nueva York, USA.

Durante su participación en el Festival, ‘La Valdi’ no solo conquistó al jurado, con su majestuosa producción artística, sino también los corazones de los asistentes que eliminatoria tras eliminatoria se sumaron con voces de apoyo: “haber usado la plataforma de El Trepe me permitió ser una portavoz y dar un mensaje de impacto a la comunidad LGBTIQ+, lo cual considero, que además de mi show, eso me hizo destacar. De hecho al terminar mi presentación, personas que no conocía se me acercaban con lágrimas en los ojos diciéndome Gracias. Y eso fue una ganancia para mí”, asegura.

Al finalizar su participación la ganadora de la segunda edición de El Trepe aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante todo el proceso: “Este reconocimiento lo extiendo al equipo que me ayudó: a Jose Domínguez Moda por vestirme en las tres galas; a José Julián por mi styling; a mis bailarines Juan, Bárbara, Tyra, Latina. A Juan José por las visuales del show; a Zafiro, por tu asistencia en el camerino, a Wassily que definió junto a mí, el mensaje y la idea principal del show; y a mi parchecito que desde el día cero estuvieron ahí, dándome ánimo, a todxs gracias”.

Para los organizadores de El Trepe, Melissa M. Arias y Manu Mojito, quienes crearon esta iniciativa como una respuesta a la urgente necesidad de fomentar la diversidad y la inclusión en el ámbito cultural y artístico de comunidades drag, queer y no binarias en el país, es indispensable crear espacios que promuevan la cultura LGBTIQ+, manifestada en las artes visuales, la fotografía, la escultura, el emprendimiento, el drag, el transformismo, la comunidad ballroom (vogue), donde la danza, la fonomímica, la caracterización y el vestuario permiten crear espectáculos en vivo que trascienden de los bares y la vida nocturna, para ser reconocidos como shows performativos y artísticos con espacios culturales anclados a ellos.

Por eso, anunciaron que su próximo objetivo “es ampliar el alcance y la participación, llevando El Trepe a nuevos lugares y comunidades que puedan beneficiarse del espíritu inclusivo y celebratorio del evento. Buscamos colaborar con más aliados estratégicos, expandiendo nuestras actividades y programas para fomentar un entorno inclusivo que promueva la diversidad y el arte en sus múltiples formas”.

El Trepe seguirá su rumbo, convocando a quienes entienden la importancia y necesidad de proyectos como éste, uniendo esfuerzos con organizaciones, entidades y empresas que quieren apostarle a la diversidad.