El día que Karol G se ganó mis respetos

Por: Erika Nigrinis |

agosto 01, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Batiendo récords por lo alto, siendo la única mujer latina del género urbano, en sobrepasar a Taylor Swift luego de llenar cuatro veces el Bernabéu… para mí, ella simplemente era una más del montón.

Hace rato le debía una nota de estas a Karol G. Antes he escrito para cientos de artistas como ghostwriter y periodista de entretenimiento, pero lo cierto es que nunca me había atrevido, porque a decir verdad, sentía que algo no me terminaba de encajar.

..Publicidad..

Empecemos por el principio y espero que no me malinterpreten en lo absoluto. Prometo ser lo más objetiva posible, pero hablaré en términos personales y no profesionales.

...Publicidad...

Por allá en el 2012, un amigo muy cercano de aquel entonces, también músico, me comentó acerca de una chica paisa que cantaba baladas, pero que estaba apostándole a cambiar de género. Me mostró “301”, canción que comparte con Reykon. Que, por cierto, fue corista de él en ese entonces. Le pregunté: “¿más reggaetón? Pero, hermano, ya estamos a tope de estas propuestas. Muéstrame algo que valga la pena”.

....Publicidad....

Es cierto. Subestimé a Karol solamente porque quería incursionar en el trillado y famoso género de amores y odios. Él me dijo con muchísima seguridad y certeza que ella sería grande. Mucho más que los artistas del momento. Me insistió en que tenía un rango vocal de lujo que ningún artista de reggaetón llegase a tener, cuando el autotune es el primer recurso al que muchos recurren.

Admito que nunca más volví a hablar o mencionar de ella en el 2012. Y vaya que mi amigo sí que tuvo fe y visión sobre ella.

Con el tiempo, empecé a darme cuenta que subía como espuma. Asumí que sería un furor del momento, en términos mediáticos, teniendo en cuenta la inmediatez del mercado de la música. Van y vienen. Colaboraba con artistas de renombre en ese momento, y lanzaba canciones diseñadas para encajar en las tendencias. Seguía siendo una más del montón para mí.

Sonaba como tambores de desfiles infantiles, aún más, cuando estaba en la tormentosa relación amorosa con el tal Anuel AA (aún no entiendo cómo alguien de esa talla, Karol, se pudiera fijar en él). Pero hasta ahí.

En plena pandemia se me dio por mudarme a Medellín por circunstancias exóticas, pero estaba destinada a conocer Provenza, así sea con tapabocas. Allí fue cuando el ‘boom’ de Karol G empieza a llegar a mi playlist de Spotify a cómo fuera de lugar. Sonaba tanto esa canción por donde fuera, que mi corteza auditiva activaba mi hipotálamo como si se tratase de una obsesión. Su canción homónima, Provenza, para mi fue el despertar de Karol G, al menos conmigo.

Justo cuando lanza “Mi ex tenía razón”, empiezo a interesarme más, dado a que le rinde tributo a Selena Quintanilla, reina del Tex-mex. Karol utilizó herramientas de la música tejana, elementos que solía usar Selena en sus shows en vivo. Y, por supuesto, la lírica hace alusión a la cantante fallecida. Aquí es donde me doy cuenta que la cantante paisa estaba rompiendo paradigmas.

Pasó de sobresaturar con el reggaetón hasta reinventarse. No sólo eso: invitó a Myriam Hernández en su presentación en Viña del Mar 2023, para interpretar “Al hombre que yo amo”. Cuando escuché cantarlas, me dio curiosidad: “¿qué rango vocal tiene Karol G? Su voz se escucha muy amplia para sólo haber cantado reggaetón”. Empecé a leer y a investigar. Carolina, más conocida como Karol G, alcanza 2,8 octavas. Es decir, puede arrancar desde un G2 (Sol en segunda octava) hasta un E5 (Mi en la quinta octava), según Signing Carrots, fuente confiable de este tipo de data.

Lo que no sabía era que ella estudió música en la Universidad de Antioquia, luego de leer todo acerca de su rango vocal. Hasta ahí, Karol iba reforzando aún más, mi idea de que no era una más del montón. Algo importante se traía entre manos y la semana pasada, se convirtió en la estrella latina del momento, llenando cuatro veces el Santiago Bernabéu, superando a Taylor Swift, más conocida como la industria de la música.

Y la cereza del pastel: Karol G invitó a Amaia Montero -en medio del cierre de su gira ‘Mañana será bonito’- a reaparecer en los escenarios, luego de darse a conocer públicamente que sufría de depresión. Ambas interpretaron el hit “Rosas”, una de las canciones más populares de la Oreja de Van Gogh.

Remata con un ‘homerun’ lanzando “Si antes te hubiera conocido”, un merengue bastante pegadizo del que no puedes dejar de bailar. Karol es capaz de cantarte desde el reggaetón dulce (género con el que la conocimos), rancheras hasta canciones tejanas. Puedo decir que, Karol G se ganó mis respetos del todo, al momento de saber que era capaz de interpretar cualquier género, sacar un tremendo hit y venderlo como pan caliente.

Karol, aquí te pido perdón públicamente por haberte subestimado por solamente haberte lanzado en un género donde necesitabas que todos te escucharan o estabas destinada al olvido.

¡Gracias por dejar a Colombia en alto! Si antes te hubiera conocido, yo hubiera bailado contigo, definitivamente.