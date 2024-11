Los escándalos que habrían dejado por fuera a Andrés Sandoval de 'La reina del Flow 3'

.Publicidad.

Es oficial, la famosa novela de La reina del flow volverá a Caracol y ya las grabaciones habrían iniciado. De hecho, en Caracol Televisión y las redes de algunos actores, se pudo ver el elenco de esta tercera temporada. Entre ellos hubo grandes sorpresas, como el regreso de Carlos Torres, de quien se tenía dudas. Sin embargo, así como se confirmó la presencia de ciertos actores, también fue notoria la ausencia de ciertas figuras. Entre los ausentes se encuentra el reconocido Andrés Sandoval. Parece que la situación que se presentó con su expareja, le costó al actor volver a darle vida a 'Juancho'.

Andrés Sandoval no estaría en La reina del flow 3 y sería por sus polémicas

Como es bien sabido, Andrés Sandoval se vio envuelto en una gran cantidad de escándalos hace un tiempo. De hecho, la situación incluso llegó a términos legales entre ella y su expareja, Katty Osorio, quien también es actriz. Ambos realizaron una denuncia en contra del otro por maltrato intrafamiliar e incluso se vieron involucrados sus hijos. De hecho, el equipo legal de la actriz compartió este año que la Fiscalía había desestimado las denuncias en su contra por falta de pruebas. Sin embargo, ni eso puedo ponerle fin a los comentarios y críticas del uno en contra del otro.

..Publicidad..

Protagonistas de la primera temporada de 'la reina del flow'.

|Le puede interesar Caracol confirmó el elenco de 'La reina del Flow 3' y las sorpresas no se hicieron esperar

...Publicidad...

Eso sí, todo esto puso al actor de La reina del flow en el ojo del huracán. Las críticas no pararon y la situación era confusa en muchos casos. Hoy en día el actor no maneja redes sociales ni nada por el estilo, aunque sigue siendo muy reconocido en público. De hecho, hace un tiempo se hizo famoso un video en el que se ve al actor hablando de la novela y saludando a una fan. Allí, Andrés Sandoval confirmó que sí habría La reina del flow 3. Sin embargo, también agregó que él no haría parte de esta tercera temporada, aunque no aclaró el por qué de su ausencia.

....Publicidad....

Aún así, se ha asegurado el hecho de que no continué en este proyecto, estaría relacionado con las polémicas en las que se vio involucrado. No sería descabellado pues seguramente la gente criticaría la inclusión de Andrés Sandoval en esta nueva temporada.

Vea también: